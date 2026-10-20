On s'obstine à désherber le gravier au vinaigre au printemps : cette herse mécanique française arrache les racines sans aucun produit

Chaque printemps, les allées en gravier se couvrent d’herbes folles, au grand désespoir des jardiniers. En Indre-et-Loire, Cyrix mise sur une tondeuse à gravier 100 % mécanique pour changer la donne.

À peine le printemps installé, les herbes folles percent entre les cailloux et l’allée en gravier qui semblait si nette se transforme en tapis vert. On a tous connu ces séances de désherbage à genoux, le dos en compote, à arracher des touffes qui reviennent trois semaines plus tard.

Avec la fin des herbicides au jardin et les limites du vinaigre ou du sel, beaucoup cherchent une solution vraiment durable. Une petite entreprise de Saint-Cyr-sur-Loire, Cyrix, a justement misé sur une idée étonnante : une sorte de tondeuse à gravier qui désherbe mécaniquement, sans goutte de produit. De quoi changer la vie de ceux qui entretiennent de grandes allées.

Pourquoi les graviers sont le cauchemar du désherbage

Les graviers laissent passer la lumière, retiennent la poussière et les graines, et cachent les racines : le cocktail parfait pour les adventices. Une tondeuse classique ne peut pas passer, au risque de projeter des cailloux et d’abîmer les lames, et le désherbage manuel finit par user, surtout au-delà de quelques dizaines de mètres carrés.

Les solutions “sans chimie” actuelles ont montré leurs limites. Le désherbeur thermique à flamme, recommandé sur allées et terrasses, doit être passé toutes les 2 à 4 semaines en saison de pousse, ce qui a vite coûté cher en gaz. L’eau bouillante, le vinaigre blanc ou le bicarbonate fonctionnent sur de petites zones, mais utilisés souvent, ils ont pu fatiguer la vie du sol.

La tondeuse à gravier Cyrix, une herse qui travaille à votre place

Cyrix a imaginé un vrai désherbeur mécanique : une remorque qui s’attelle derrière une tondeuse autoportée, un micro-tracteur ou un quad. Sous le châssis, une herse lestée par des bidons ou des poids retourne quelques centimètres de gravier, sectionne les racines et remet l’allée à niveau. Sur certaines vidéos, la largeur de travail atteint 1,50 m, idéale pour les grandes allées droites.

Vendu autour de 1 100 €, l’outil vise clairement les grandes propriétés. Le PDG, Laurent Bonnisseau, prévient dans Le Parisien : « Ça ne vient pas forcément du premier coup. Ça peut nécessiter plusieurs passages, mais ça finit par venir. » Entre 200 et 300 exemplaires ont déjà été vendus, et l’entreprise conseille une première remise en état manuelle si l’allée a été laissée en friche.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de temps estimé Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La herse lourde brasse la couche supérieure de gravier, sectionne les racines cachées et expose les jeunes pousses au soleil. Les herbes sont affaiblies à chaque passage, sans flamme ni produit, tout en redonnant un aspect régulier à l’allée. 💡 Le petit plus : programmer quelques passages ciblés au printemps et en fin d’été limite fortement la montée en graines et garde les graviers nets toute l’année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : lancer la machine sur une allée transformée en friche sans avoir dégrossi à la main : les grosses touffes risquent de bourrer la herse et d’abîmer le matériel.

Pour quelles allées et quels jardiniers est-elle idéale ?

Cette “tondeuse” a été pensée pour les grandes surfaces : domaines, campings, parkings d’hôtels, châteaux. Au château des Héros, cité par Le Parisien, les propriétaires résument la philosophie du produit : « Quand on a des centaines de mètres carrés d’allées à entretenir, chaque heure gagnée compte. » La machine a déjà permis de réduire nettement le temps passé par rapport au désherbage manuel ou thermique répété.

Pour un petit jardin, l’investissement reste important. Mieux vaut alors miser sur un bon feutre géotextile, une couche de gravier généreuse, un peu de désherbage manuel et, ponctuellement, un désherbeur thermique ou un produit de biocontrôle à base d’acide pélargonique sur une zone ciblée. D’ailleurs, même avec une tondeuse à gravier, un passage manuel le long des bordures restera toujours le geste qui fait la différence visuelle.