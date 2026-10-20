J'ai décoré mes marches avec des courges et des chrysanthèmes un samedi d'octobre : quinze jours plus tard, c'est toute la rue qui a suivi
En quelques heures, un simple escalier de lotissement s’est transformé en décor d’automne inspiré des perrons américains. Comment une décoration automne marches d’entrée, sans percer ni gros budget, a fini par intriguer tout le quartier ?
Un samedi d’octobre, les marches encore nues d’une petite maison de lotissement ont changé de rôle : finies les simples dalles grises, place à un vrai perron d’automne à l’américaine. En quelques heures, une accumulation de courges, de fleurs et de lumières douces a attiré les regards des passants, puis les photos des voisins.
Cette tendance de décoration automne marches d’entrée, importée d’Amérique du Nord, gagne les façades françaises, même les plus modestes. L’enjeu : réchauffer l’accueil sans chantier, sans perçage, et sans dépenser une fortune. Zoom sur cette mise en scène facile à reproduire, qui a fini par conquérir toute la rue.
Pourquoi ses marches d’entrée sont devenues le décor préféré du quartier
Dès le matin, direction producteur local pour choisir des courges locales de tailles différentes, puis jardineries comme Botanic ou Jardiland pour de gros pots de chrysanthèmes. Pas besoin d’objets compliqués : la scène repose sur le végétal, les volumes et la lumière. Comme le résume Pause‑Maison, « Il suffit d’aménager cette entrée automnale de façon économique et éphémère en accumulant sur vos marches des courges locales de tailles variées, des pots de chrysanthèmes et des lanternes solaires sans aucune fixation ».
Les grosses courges et potirons ont été posés au pied de l’escalier, les plus petits modèles et coloquintes sur les marches. Entre eux, des potées de chrysanthèmes cuivrés ont apporté le côté “bouquet géant”. Le soir venu, quelques lanternes solaires glissées entre les pots ont dessiné un chemin lumineux, sans un seul câble apparent.
La check-list d’un samedi d’octobre sans perceuse
Nous avons tous déjà posé une pauvre citrouille solitaire devant la porte… qui a fini parramollir et tacher la pierre. Ici, la clé a été de multiplier les éléments, tout en gardant une installation 100 % amovible et stable grâce à des carrés de tapis antidérapant en caoutchouc, comme ceux que l’on trouve chez Leroy Merlin.
Pour recréer ce perron à l’américaine, il a suffi de réunir :
- un assortiment de courges et potirons non creusés, de la butternut à la Baby Boo blanche ;
- 2 ou 3 gros pots de chrysanthèmes en boutons serrés ;
- 3 à 5 lanternes solaires ou lanternes à bougies LED ;
- un tapis antidérapant à découper en carrés pour caler pots et grosses courges ;
- quelques caisses en bois ou paniers pour jouer les hauteurs ;
- un paillasson en fibre naturelle pour lier le tout.
Les éléments les plus lourds ont été posés sur les carrés de caoutchouc, en triangle sur chaque marche, afin de résister au vent tout en laissant un passage confortable.
Quinze jours plus tard : entretien minimal et effet boule de neige dans la rue
En gardant les courges à l’abri de la pluie directe et du plein soleil, elles ont tenu plusieurs semaines sans bouger ; il a simplement fallu retirer celles qui commençaient à ramollir, avant de les cuisiner ou de les mettre au compost. Les chrysanthèmes en pot ont été arrosés dès que la surface du terreau séchait et les fleurs fanées pincées pour prolonger la floraison.
Très vite, la maison d’en face a aligné ses propres courges, une autre a misé sur les choux d’ornement, une troisième sur des paniers de pommes et de noix. En quelques jours, la rue entière a adopté ce langage commun des marches d’entrée décorées, chaleureuses sans être tape‑à‑l’œil, comme un clin d’œil d’automne partagé avec chaque voisin.
En bref
- 🍂 En octobre, une habitante transforme les marches de son entrée en décor d’automne façon perron américain, avec courges locales, chrysanthèmes et lanternes.
- 🛠️ Elle compose une décoration automne marches d’entrée sans perçage, stable et réversible, en s’appuyant sur quelques accessoires simples et un agencement millimétré.
- 👀 Entre durabilité sur plusieurs semaines et effet boule de neige chez les voisins, cette mise en scène extérieure transforme discrètement l’ambiance de la rue.
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