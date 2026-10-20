J'ai décoré mes marches avec des courges et des chrysanthèmes un samedi d'octobre : quinze jours plus tard, c'est toute la rue qui a suivi

En quelques heures, un simple escalier de lotissement s’est transformé en décor d’automne inspiré des perrons américains. Comment une décoration automne marches d’entrée, sans percer ni gros budget, a fini par intriguer tout le quartier ?

Un samedi d’octobre, les marches encore nues d’une petite maison de lotissement ont changé de rôle : finies les simples dalles grises, place à un vrai perron d’automne à l’américaine. En quelques heures, une accumulation de courges, de fleurs et de lumières douces a attiré les regards des passants, puis les photos des voisins.

Cette tendance de décoration automne marches d’entrée, importée d’Amérique du Nord, gagne les façades françaises, même les plus modestes. L’enjeu : réchauffer l’accueil sans chantier, sans perçage, et sans dépenser une fortune. Zoom sur cette mise en scène facile à reproduire, qui a fini par conquérir toute la rue.

Pourquoi ses marches d’entrée sont devenues le décor préféré du quartier

Dès le matin, direction producteur local pour choisir des courges locales de tailles différentes, puis jardineries comme Botanic ou Jardiland pour de gros pots de chrysanthèmes. Pas besoin d’objets compliqués : la scène repose sur le végétal, les volumes et la lumière. Comme le résume Pause‑Maison, « Il suffit d’aménager cette entrée automnale de façon économique et éphémère en accumulant sur vos marches des courges locales de tailles variées, des pots de chrysanthèmes et des lanternes solaires sans aucune fixation ».

Les grosses courges et potirons ont été posés au pied de l’escalier, les plus petits modèles et coloquintes sur les marches. Entre eux, des potées de chrysanthèmes cuivrés ont apporté le côté “bouquet géant”. Le soir venu, quelques lanternes solaires glissées entre les pots ont dessiné un chemin lumineux, sans un seul câble apparent.

La check-list d’un samedi d’octobre sans perceuse

Nous avons tous déjà posé une pauvre citrouille solitaire devant la porte… qui a fini parramollir et tacher la pierre. Ici, la clé a été de multiplier les éléments, tout en gardant une installation 100 % amovible et stable grâce à des carrés de tapis antidérapant en caoutchouc, comme ceux que l’on trouve chez Leroy Merlin.

Pour recréer ce perron à l’américaine, il a suffi de réunir :

un assortiment de courges et potirons non creusés, de la butternut à la Baby Boo blanche ;

2 ou 3 gros pots de chrysanthèmes en boutons serrés ;

3 à 5 lanternes solaires ou lanternes à bougies LED ;

un tapis antidérapant à découper en carrés pour caler pots et grosses courges ;

quelques caisses en bois ou paniers pour jouer les hauteurs ;

un paillasson en fibre naturelle pour lier le tout.

Les éléments les plus lourds ont été posés sur les carrés de caoutchouc, en triangle sur chaque marche, afin de résister au vent tout en laissant un passage confortable.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de la déco 2 à 3 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’accumulation de courges crée du volume, les chrysanthèmes apportent des couleurs chaudes et les lanternes solaires ou LED ajoutent une lumière douce. L’ensemble transforme aussitôt l’entrée, tout en restant éphémère, sans perçage et presque entièrement réutilisable en cuisine ou au jardin. 💡 Le petit plus : acheter un grand tapis antidérapant à découper soi‑même revient souvent moins cher que des patins à l’unité et permet d’ajuster parfaitement chaque marche. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : percer la pierre pour fixer la déco ou utiliser des citrouilles creusées avec de vraies bougies, qui pourrissent vite, tachent les marches et présentent un risque d’incendie.

Quinze jours plus tard : entretien minimal et effet boule de neige dans la rue

En gardant les courges à l’abri de la pluie directe et du plein soleil, elles ont tenu plusieurs semaines sans bouger ; il a simplement fallu retirer celles qui commençaient à ramollir, avant de les cuisiner ou de les mettre au compost. Les chrysanthèmes en pot ont été arrosés dès que la surface du terreau séchait et les fleurs fanées pincées pour prolonger la floraison.

Très vite, la maison d’en face a aligné ses propres courges, une autre a misé sur les choux d’ornement, une troisième sur des paniers de pommes et de noix. En quelques jours, la rue entière a adopté ce langage commun des marches d’entrée décorées, chaleureuses sans être tape‑à‑l’œil, comme un clin d’œil d’automne partagé avec chaque voisin.