Ne laissez plus la pluie inonder votre terrasse : ce kit Castorama à 29,90 € change tout avant les giboulées

À chaque giboulée, terrasses et entrées de garage se transforment en pataugeoire, partout en France. Certains bricoleurs misent sur un simple kit Castorama à 29,90 € pour reprendre le contrôle.

Quand mars pointe le bout de son nez, les giboulées transforment vite une jolie terrasse en parcours du combattant. On slalome entre flaques devant la baie vitrée, seuil de garage détrempé, dalles qui verdissent et deviennent glissantes. Beaucoup renoncent, persuadés qu’il faut de gros travaux de maçonnerie pour s’en sortir.

Dans les rayons de Castorama, une petite boîte attire pourtant les regards des bricoleurs malins : un kit de caniveaux prêt à poser vendu 29,90 €. Il promet de canaliser l’eau de pluie avant qu’elle ne s’accumule sur le sol. Reste à comprendre ce que ce kit a vraiment dans le ventre.

Un caniveau de terrasse Castorama à 29,90 € pour dompter les flaques

Derrière ce prix se cache le kit de caniveaux Fitt, pensé pour les extérieurs domestiques. Le pack réunit trois caniveaux d’un mètre, larges d’environ 12 cm, soit 3 mètres linéaires de protection. Le corps, en polypropylène noir, reste léger mais résistant à l’humidité, tandis que la partie visible est une grille en acier galvanisé, discrète une fois intégrée au revêtement.

L’offre inclut un système d’assemblage par emboîtement mâle-femelle qui simplifie tout. Les éléments se clipsent entre eux sans compétence particulière, ce qui plaît aux bricoleurs débutants autant qu’aux plus aguerris. Castorama met en avant un tarif d’environ 9,97 € le mètre, bien en dessous des solutions de maçonnerie classiques souvent nettement plus coûteuses.

Terrasses et allées piétonnes : le terrain de jeu idéal du kit Fitt

Sur le plan technique, ce caniveau affiche une certification de classe A15 selon la norme EN 1433. En clair, il supporte jusqu’à 1,5 tonne, ce qui convient aux zones piétonnes, terrasses, balcons, pistes cyclables ou passages de tondeuses. Pour encercler une terrasse carrelée ou protéger l’entrée d’une maison, le niveau de résistance est adapté.

La vraie limite se situe du côté des véhicules. Même si la description évoque des « sols industriels et commerciaux légers », le fabricant conseille d’éviter toute zone où des voitures ou utilitaires circulent ou stationnent régulièrement. Dans ce cas, la grille en acier galvanisé risque de se déformer et la structure de souffrir. Pour préserver la durabilité et la garantie de 2 ans, mieux vaut réserver ce kit aux usages résidentiels piétons.

Pose express : l’astuce des bricoleurs pressés avant les averses

Sur le terrain, l’installation reste assez simple pour qui sait manier une pelle. On trace d’abord le futur caniveau le long de la terrasse ou devant la porte-fenêtre, puis on creuse une petite tranchée légèrement plus profonde que l’élément. Un fond stable est préparé, avec une légère pente vers l’évacuation, avant d’emboîter les trois caniveaux, d’ajouter les accessoires nécessaires et de refermer proprement autour. Les avis soulignent un vrai gain de temps pour ceux qui profitent d’une accalmie météo pour avancer rapidement. Avec un coût inférieur à 30 euros pour 3 mètres linéaires, cette astuce anti-flaques permet de garder une terrasse praticable en toute saison, sans transformer le jardin en chantier permanent.