Horoscope du 4 mars 2026, signe par signe : après l’éclipse, ces signes risquent de voir leur journée bousculée

Au lendemain de la pleine Lune de sang et de l’éclipse, ce mercredi 4 mars 2026 s’annonce électrique pour chaque signe. Entre rebond pro, coup de cœur ou tension financière, vers quoi penche votre ciel du jour ?

Au lendemain d’une pleine Lune et d’une éclipse lunaire, l’air reste chargé ce mercredi 4 mars 2026. Les émotions montent vite, les décisions aussi, parfois sur un coup de tête. Entre les remous célestes et la saison des Poissons, certains signes se sentent bousculés, d’autres portés par une vague de chance inattendue.

Cet horoscope du mercredi 4 mars 2026 garde en toile de fond l’arrivée de Mars en Poissons le 2 mars, une Mercure rétrograde qui ralentit certains projets et Vénus en Poissons qui adoucit les relations. Amour, travail, argent, santé : signe par signe, les astres dessinent des tendances très différentes. La journée ne se vivra pas de la même façon pour un Bélier ou un Poissons.

Horoscope du 4 mars 2026 : un ciel remué mais porteur pour certains signes

Mars qui a plongé en Poissons en début de semaine réveille l’intuition, mais aussi la susceptibilité. Pour le Capricorne, ce début de mois confirme un vrai tournant : « Vos idées font leur chemin, vous reprenez confiance en vous et une transformation bénéfique est en vue », explique Jean-Yves Espié dans Elle. Les natifs peuvent avancer pas à pas, en gardant leur sérieux habituel.

Les Poissons, au cœur de leur saison, profitent d’un joli mélange de charme et de lucidité. Vénus leur offre des rapprochements tendres tandis que Jupiter joue la bonne étoile : « Avec Jupiter en toile de fond, votre bonne étoile veille et vous pourrez y puiser de belles énergies actives », poursuit Jean-Yves Espié. Le climat reste intense après l’éclipse, mais très favorable aux échanges profonds.

Horoscope du mercredi 4 mars 2026 signe par signe : amour et vie professionnelle

Pour le Bélier, Vénus annonce une journée harmonieuse : rencontre possible pour les célibataires et couple dynamisé, même si Saturne complique un peu le travail. Le Taureau ravive la flamme mais doit rester prudent sur les dépenses. Gémeaux, tournez-vous vers l’avenir et gardez la main sur votre budget. Le Cancer évite les aventures éphémères, privilégie le dialogue et surveille ses achats. Le Lion savoure une passion retrouvée, les solos restant en phase de réflexion. Chez la Vierge, les soucis d’argent pèsent sur le cœur, mais les projets avancent si tout est préparé sérieusement.

Balance, une jalousie vive pourrait troubler le couple ; mieux vaut miser sur des projets financiers familiaux que sur une nouvelle conquête. Chez le Scorpion, la passion est forte et un coup de foudre possible, en gardant la main sur le budget. Le Sagittaire profite d’une belle complicité et d’un ciel professionnel porteur s’il évite les achats impulsifs. Le Capricorne retrouve un dialogue apaisé en amour, mais un litige matériel n’a de sens qu’avec un dossier irréprochable. Verseau, les célibataires peuvent envisager le mariage alors que la chance financière se tasse. Les Poissons supportent mal la routine, mais une rencontre marquante se prépare malgré des finances ralenties.

Horoscope du jour : santé et énergie générale

Pour beaucoup de signes, Mars apporte du tonus, mais aussi du stress qu’un vrai moment de repos peut apaiser.