Action : ce plateau sur pied ultra design à moins de 5 € change toute votre table de printemps, mais pas pour longtemps

Repéré chez Action à moins de 5 €, ce plateau sur pied en grès promet de métamorphoser la table au retour des beaux jours. Comment ce simple support devient la pièce maîtresse du printemps ?

Avec le retour du soleil, beaucoup ont envie de changer la table du salon ou de la salle à manger sans refaire toute la déco. Un napperon, quelques fleurs, un nouvel objet suffisent souvent à créer une ambiance différente. Chez Action, un accessoire tout simple s’est imposé comme chouchou du printemps.

Il s’agit d’un plateau sur pied Action en grès, au look très design, vendu à seulement 4,99 €. Haut de 10,5 cm et large de 24,5 cm, il surélève ce que vous posez dessus et attire immédiatement le regard. Exactement le petit détail qui peut transformer une table au printemps.

Un plateau sur pied en grès qui structure toute la déco de la table

Posé au centre d’une table ou sur une console, ce plateau en grès crée un niveau supplémentaire qui casse la surface totalement plate. Les bougies, petits vases ou figurines que l’on y dispose prennent aussitôt de l’importance. Dans une boutique déco plus chic, un modèle de ce type coûterait facilement trois fois plus cher.

Disponible en beige et en taupe, ce plateau reste très neutre. Il se marie avec une vaisselle blanche, pastel ou colorée, un chemin de table en lin ou une nappe à motif léger. Résultat, on obtient une base douce et apaisante pour composer sa décoration de table de printemps sans dépasser les 5 € pour la pièce maîtresse.

Trois idées simples pour utiliser le plateau sur pied Action au printemps

Pour un brunch de saison, placez le plateau au centre de la table, sur une nappe claire. Ajoutez trois bougies de hauteurs différentes et un petit vase de tulipes ou de fleurs de saison. Le pied de 10,5 cm crée un joli relief au milieu des assiettes et donne tout de suite l’impression d’une table travaillée.

Pour Pâques, le plateau devient une petite scène : œufs décoratifs, mini lapins en céramique, quelques fleurs fraîches ou séchées suffisent à composer un centre de table ludique. Le reste de l’année, il peut rassembler télécommande et bougie sur la table basse, épices en cuisine, ou encore parfums préférés dans la chambre.

Variante colorée et stock limité : les autres infos à connaître chez Action

Ce plateau sur pied existe aussi dans une version colorée en dolomite, sous la référence 3221485. Son diamètre atteint environ 28 cm, son prix reste très doux, à 6,95 €, et son motif à rayures verticales alterne le blanc avec de l’orange, du rose ou du jaune. Ce modèle plus graphique modernise facilement une table très neutre.

Comme souvent chez Action, ces arrivages déco restent disponibles pour une durée assez courte. Les plateaux sur pied, qu’ils soient en grès beige ou à rayures colorées, partent vite une fois repérés sur les réseaux sociaux. Mieux vaut vérifier la présence du modèle dans son magasin habituel avant de préparer toute la déco de table autour de lui.