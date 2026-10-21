Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : tailler forsythias et lilas fin septembre supprime toutes les fleurs du printemps

Fin septembre, un simple coup de sécateur peut effacer la floraison de vos arbustes. Quels rameaux couper maintenant, lesquels épargner pour un printemps explosif ?

Les massifs se vident, les premières feuilles tombent… et le réflexe arrive : sortir le sécateur pour « nettoyer » les arbustes défleuris avant fin septembre. Ce rangement d’automne semble logique, pourtant une taille mal placée peut suffire à priver le jardin de la moitié de ses fleurs au printemps.

Comprendre la logique de la taille des arbustes en septembre change tout : certains portent déjà les bourgeons du futur, d’autres supportent un petit rafraîchissement, d’autres n’ont besoin de rien. L’enjeu est simple mais crucial : savoir ce que l’on peut couper sans regret… et ce qu’il faut absolument laisser tranquille.

Fin septembre : pourquoi le sécateur peut faire plus de mal que de bien

À la fin de l’été, les jours raccourcissent et la sève redescend : la plante se met en repos. Chez beaucoup d’arbustes à floraison printanière, comme le forsythia, le lilas ou le seringat, les futurs boutons se sont déjà formés sur les rameaux de l’année. Les couper maintenant revient à effacer la prochaine floraison.

D’autre part, comme le rappelle la presse jardin, une taille d’automne stimule des pousses tendres qui n’ont pas le temps de « durcir » avant les premières gelées. Elles brûlent, les plaies cicatrisent mal dans l’humidité et les champignons s’y invitent. Le jardin semble propre… mais l’arbuste a été affaibli pour l’hiver.

Ce que vous pouvez couper sans risque avant fin septembre

La bonne nouvelle, c’est qu’une petite taille sanitaire reste sûre. Avant fin septembre, on peut retirer le bois mort, les rameaux cassés ou malades, ainsi que les branches qui se croisent et blessent l’écorce. On coupe proprement, juste au‑dessus d’une ramification, avec un sécateur affûté et désinfecté.

Nous avons tous eu envie de « remettre en forme » un buddléia ou un caryoptéris défleuri. Fin septembre, on se limite à raccourcir légèrement les extrémités qui dépassent, sans enlever plus d’un quart du volume. Même chose pour une haie de laurier ou de troène : une taille douce, pas un rabattage au cordeau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée +1 saison de fleurs 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette stratégie respecte le mode de floraison, évite les repousses fragiles avant l’hiver et laisse le temps de bien cicatriser. 💡 Le petit plus : Observer l’arbuste : s’il porte déjà des bourgeons gonflés en bout de rameaux, on le taille très peu. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Égaliser au taille‑haie toute la haie fin septembre, surtout les arbustes de printemps comme forsythia ou lilas.

Ce qu’il faut surtout laisser en place pour un jardin spectaculaire au printemps

À l’inverse, certains arbustes gagnent à être laissés presque intacts. Hortensia macrophylla, rhododendrons, camélias ou magnolias portent déjà leurs bourgeons sur le vieux bois. Les grosses têtes fanées de l’hortensia protègent même les yeux situés juste en dessous. Les couper en septembre, c’est tout simplement sacrifier les fleurs de l’année suivante.

D’ailleurs, fleurs sèches et fruits ont encore un rôle. Cynorhodons des rosiers, baies de viornes ou de cotoneasters nourrissent les oiseaux ; plumeaux des graminées protègent le cœur de la touffe. Petit bonus : au lieu de trop tailler, mieux vaut pailler le pied et arroser les jeunes sujets en attendant la bonne saison.

Sources L’Ami Des Jardins

«Ces 3 arbustes doivent etre tailles en octobre pour renforcer leur structure avant lhiver»