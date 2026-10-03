Hortensias en septembre : cette taille que font encore la plupart des jardiniers ruine la floraison du printemps

Fin d’été, beaucoup de jardiniers s’empressent de raccourcir leurs hortensias défraîchis au sécateur. Un réflexe anodin en apparence, mais capable d’effacer les fleurs de l’année suivante.

En septembre, le massif d’hortensias a souvent perdu sa tenue : boules délavées, feuillage taché, tiges qui penchent. Devant ce décor un peu triste, la main file spontanément vers le sécateur pour tout raccourcir et “remettre au propre” avant l’automne.

C’est précisément le geste qui peut faire disparaître la floraison de l’année prochaine. À l’intérieur de ces tiges encore vertes, les bourgeons floraux de vos futurs pompons se sont déjà formés. Une mauvaise façon de tailler l’hortensia en septembre suffit alors à les sacrifier sans s’en rendre compte.

L’erreur de septembre qui prive l’hortensia de fleurs

La plupart des hortensias de jardin, notamment Hydrangea macrophylla aux grosses têtes rondes, ont fleuri sur le bois de l’année précédente. Dès la fin de l’été, ils ont déjà préparé les futurs boutons floraux le long des tiges qui ont porté les fleurs. En coupant court ces rameaux en septembre, le bois porteur des fleurs de l’an prochain a été supprimé.

Résultat quelques mois plus tard : un arbuste bien vert mais presque sans fleurs. Même les tailles “légères” répétées chaque automne finissent par épuiser la charpente et raccourcissent toujours plus les parties capables de fleurir. Même les hortensias paniculés, qui portent leurs grands épis sur le bois de l’année, préfèrent une taille franche en fin d’hiver plutôt qu’un rafraîchissement trop tôt en saison.

Que faire (et ne surtout pas faire) avec le sécateur en septembre

Nous avons tous déjà cédé à l’envie de ratiboiser un hortensia défraîchi. En climat doux, le bon compromis a consisté à retirer seulement les fleurs fanées, en coupant juste sous l’inflorescence, sans descendre le long de la tige, et à éliminer le bois mort ou vraiment abîmé. Au-delà, toute taille d’automne plus sévère a exposé directement les bourgeons déjà en place.

En climat froid, l’idéal a même été de laisser les grosses têtes sèches en place jusqu’à la fin de l’hiver. Elles ont formé un petit casque naturel qui a protégé les bourgeons situés juste en dessous du vent et du gel. La vraie taille de structure s’est faite après la floraison, pour les hortensias à grosses têtes, ou en toute fin d’hiver pour les hortensias paniculés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée 1 saison sur 1 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En septembre, les hortensias classiques portent déjà les bourgeons de l’année suivante sur leurs tiges. En évitant de couper ces rameaux, chaque bourgeon gardé devient une fleur potentielle au printemps suivant. 💡 Le petit plus : Laisser les têtes sèches en région froide renforce encore la protection des bourgeons contre le gel. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Raccourcir toutes les tiges de moitié pour “faire propre” et supprimer ainsi la plupart des futures fleurs.

Les bons gestes d’automne qui préparent une floraison généreuse

En septembre, l’énergie va surtout au sol : quelques arrosages copieux quand la terre sèche et une couche de paillage gardent l’hortensia frais et protégé.

Côté engrais, mieux vaut attendre mars pour nourrir la plante ; à l’automne, un simple compost en surface suffit à préparer la prochaine floraison.