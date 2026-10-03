Ces gnocchis crémeux prêts en 20 min ont sauvé mon dîner et mis tout le monde d’accord grâce à une simple courgette

En 20 minutes, ces gnocchis à la crème de courgette et lardons transforment un soir de semaine banal en vrai plat de week-end. Trois gestes suffisent pour obtenir cette texture fondante et croustillante qui a surpris tout le monde à table.

Je croyais faire un dîner vite fait : ces gnocchis à la crème de courgette et aux lardons ont mis tout le monde d’accord en 20 minutes

Dans la poêle, l’odeur des lardons grillés rencontre celle du basilic frais, pendant que la courgette se transforme en crème verte et veloutée. Les gnocchis, eux, restent bien dodus, prêts à se faire napper par cette sauce qui fume encore.

On partait pour un dîner de secours, “vite fait” après une longue journée. En vingt minutes à peine, on se retrouve avec un plat qui a tout d’un repas du week-end : généreux, parfumé, plein de textures. Le genre de gnocchis courgette lardons qu’on repose sur la table en silence… avant que tout le monde ne replonge sa fourchette.

Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de gnocchis + 10 cl de bouillon de légumes chaud

✅ 2 courgettes, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 8 à 10 feuilles de basilic frais

✅ 200 g de lardons fumés, 75 g de fromage frais type Tartare, 15 cl de crème fraîche

✅ 50 g de parmesan râpé, 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ces gnocchis courgette lardons sauvent un soir de semaine en 20 minutes

On connaît les pâtes avalées à la va-vite, souvent un peu fades. Ici, la courgette devient une vraie sauce, légère mais très onctueuse, qui remplace une bonne partie de la crème. Les gnocchis restent moelleux, mais on leur offre une fine croûte dorés à la poêle.

Les lardons fumés apportent le croustillant, le parmesan la rondeur, le basilic la fraîcheur. Le tout se mélange dans une seule grande poêle, sans gestes compliqués. Un plat du soir qui a l’air travaillé, alors qu’on a juste enchaîné les bons réflexes au bon moment.

La méthode express pour des gnocchis courgette lardons bien crémeux

Le secret tient à trois gestes : des courgettes coupées en très petits dés, le séchage des gnocchis avant la poêle et un mixage minute avec fromage frais, parmesan et basilic. Ensuite, un simple mijotage doux suffit pour obtenir une crème de courgette qui enrobe chaque bouchée.

Les étapes de préparation Préparation : Cuire les gnocchis, les égoutter puis les laisser sécher 1 minute ; détailler courgettes en petits dés, oignon en lamelles, ail haché. Technique : Faire fondre courgettes, oignon et ail à feu moyen dans l’huile, saler légèrement, poivrer, jusqu’à texture très tendre et juteuse. Cuisson : Mixer légumes, fromage frais, crème, parmesan et basilic ; dans la poêle, griller les lardons, dorer les gnocchis avec eux quelques minutes. Finition : Verser la crème de courgette, ajouter le bouillon, mélanger délicatement, mijoter 5 minutes à feu doux ; ajuster l’assaisonnement.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min chrono Le secret de l’expert La courgette mixée forme une émulsion légère avec la crème, le fromage frais et le parmesan. La sauce reste très onctueuse sans être lourde, surtout grâce au bouillon ajouté en petite quantité. Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron ou une pincée de piment d’Espelette au mixage pour réveiller la crème de courgette. LE GESTE INTERDIT : Verser la sauce sur des gnocchis encore très mouillés ; ils se cassent et la préparation devient aqueuse au lieu de rester nappante.

Servir, varier et conserver ces gnocchis courgette lardons

On sert ces gnocchis très chauds, avec les lardons réservés, un peu de parmesan râpé et quelques feuilles de basilic. À côté, une salade de roquette citronnée apporte le croquant qui équilibre la crème.

Pour varier, on peut remplacer les lardons par du jambon, du poulet rôti effiloché ou des champignons poêlés. Les restes se gardent jusqu’au lendemain au frais ; on réchauffe doucement à la poêle avec une cuillère de bouillon pour retrouver la texture d’origine.