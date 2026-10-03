Je la prépare en 45 min : cette soupe paysanne express a fait disparaître la soupe de légumes du week-end

Chaque week-end, ma garbure express remplace la soupe de légumes mixée et rassemble tout le monde autour de la cocotte fumante. En quelques gestes simples, ce plat unique change l’ambiance du repas.

Samedi midi, l’odeur du chou vert qui fond doucement dans le gras, des lardons qui rissolent et du bouillon épais qui frémit remplace désormais celle de la soupe mixée. Autour de la table, on guette la grosse cocotte en fonte qui arrive, encore fumante.

Cette garbure express, née dans les Pyrénées mais simplifiée pour la vie de tous les jours, cuit en 45 minutes à 1 heure, sans trempage ni après-midi cloué aux fourneaux. Résultat ; plus personne ne réclame la soupe de légumes lisse, et le week-end s’organise autour de cette potée familiale… prête à être réchauffée le lendemain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 petit chou vert frisé (env. 800 g), émincé finement

✅ 450 g de haricots blancs cuits égouttés + 600 g de pommes de terre en dés

cuits égouttés + 600 g de en dés ✅ 180 g de lardons fumés ou 2 à 3 morceaux de confit de canard + 2 à 3 c. à s. de graisse

✅ 1 gros oignon, 1,5 l d’eau, 1 bouquet garni, poivre, sel en fin de cuisson

Pourquoi cette garbure express fait oublier la soupe de légumes

Une soupe mixée se boit ; la garbure express se mange. Entre les haricots, les pommes de terre et les morceaux de chou, on tient un vrai plat unique pour 4 à 6 personnes, nourrissant sans être compliqué.

Autre différence de taille : la version traditionnelle réclame haricots secs à tremper et près de 3 heures de cuisson. Ici, haricots blancs déjà cuits, pas de blanchiment obligatoire du chou, et un simple mijotage à feu doux dans une grande marmite. On gagne du temps sans perdre le côté généreux.

Garbure express : les bons gestes pour une cuisson en 45 minutes

Tout se joue dans la cocotte en fonte : on démarre par le gras des lardons ou du confit de canard, on fait suer l’oignon, puis on cuit les pommes de terre à hauteur d’eau. Le chou et les haricots n’arrivent qu’ensuite, pour garder du fondant sans surcuire.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans une cocotte en fonte, faire revenir lardons ou confit dans leur graisse, ajouter l’oignon émincé et le laisser suer 5 minutes. Technique : Ajouter les pommes de terre en dés, couvrir juste à hauteur d’eau, glisser le bouquet garni et laisser frémir 15 à 20 minutes. Cuisson : Verser le chou émincé et les haricots blancs, baisser à feu doux et mijoter 15 à 25 minutes, jusqu’à chou fondant. Finition : Écraser quelques haricots et dés de pommes de terre contre la paroi pour épaissir avec l’amidon, retirer le bouquet, poivrer, saler si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le gras du confit ou des lardons capte les arômes du chou et de l’oignon, tandis que l’amidon des pommes de terre et des haricots, libéré en fin de cuisson, donne la texture épaisse d’un long mijotage. ✨ Le twist gourmand : Servir avec une tranche de pain de campagne grillée au fond de l’assiette, un filet de gras de confit et, pour les amateurs, une pincée de piment d’Espelette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Réchauffer à gros bouillons ou saler en début de cuisson ; les pommes de terre se défont, le gras se sépare et la garbure devient salée et pâteuse.

Le bon rythme du week-end et variantes d’octobre

Le meilleur plan ? Cuire la garbure le samedi, la laisser reposer au frais, puis la réchauffer très doucement le dimanche. Le chou s’imprègne alors du gras parfumé et le bouillon gagne en profondeur.

D’ailleurs, octobre offre tout ce qu’il faut : chou vert, pommes de terre, éventuellement une carotte, un petit poireau ou un navet en plus. On ajoute ces légumes en même temps que les pommes de terre, sans rallonger vraiment la cuisson. Il suffit ensuite de servir brûlant, dans de grandes assiettes creuses, et la soupe de légumes mixée peut patienter au placard.