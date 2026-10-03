Ce dessert italien sans farine à 3 ingrédients est inratable et fondant, sauf si vous faites cette erreur avec la ricotta
Né dans les couvents italiens, le gâteau des nonnes transforme ricotta, œufs et amandes en dessert sans farine au cœur incroyablement fondant. En suivant deux gestes clés, même un débutant obtient ce résultat sans affaissement ni centre cru.
L’odeur de citron chaud qui s’échappe du four, une croûte blonde qui craque sous le couteau, un cœur presque crémeux qui tremble à peine : le gâteau des nonnes a ce charme des desserts de couvent, simples et généreux à la fois.
On imagine une recette compliquée avec farine, levure et beurre ; en réalité, ce dessert italien repose sur trois piliers seulement : ricotta, œufs et amandes. Une seule pâte, pas de fond de tarte ni de crème à monter. La vraie différence vient d’une ricotta parfaitement égouttée, d’œufs fouettés longtemps et d’une cuisson douce. Quels gestes adopter pour obtenir à coup sûr ce cœur fondant sans qu’il reste cru ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de ricotta bien égouttée, ferme, de préférence au comptoir
- ✅ 3 œufs frais calibre M, à température ambiante
- ✅ 130 g de poudre d’amandes blanches, finement moulues
- ✅ 130 g de sucre, zeste d’1 citron bio, 1 pincée de sel
Les 3 ingrédients qui font tout : ricotta, œufs, amandes
Dans le gâteau des nonnes, la ricotta remplace à la fois la crème et une partie du beurre. On la choisit ferme, peu humide, et on la laisse égoutter au moins 4 h au frais. Elle donne la texture lactée et une fraîcheur que le zeste de citron vient relever. La poudre d’amandes tient lieu de farine ; elle absorbe l’excès d’eau et apporte un gras délicat qui garde la mie souple. Les œufs, fouettés avec le sucre, sont enfin la seule source de volume ; bien montés, ils évitent la levure chimique et rendent le gâteau naturellement sans gluten.
La recette inratable du gâteau des nonnes en 4 étapes
Pour ce gâteau des nonnes sans farine, on prépare tout avant de commencer. Ricotta égouttée, moule chemisé de papier cuisson, four préchauffé à 170 °C : ensuite, il suffit de fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à une mousse très claire, puis d’ajouter ricotta et amandes en soulevant la pâte. La cuisson douce fera le reste, à condition d’accepter un centre encore légèrement tremblant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter la ricotta plusieurs heures, la tamiser ; chemiser un moule rond de 20 cm et préchauffer à 170 °C.
- Technique : Fouetter œufs et sucre 5 à 8 minutes jusqu’à mélange très pâle et volumineux ; ajouter zeste, sel, vanille.
- Cuisson : Incorporer la ricotta en 3 fois en mélangeant de bas en haut, puis verser la poudre d’amandes en pluie.
- Finition : Verser dans le moule, lisser ; cuire 35 à 45 minutes, jusqu’à surface dorée et centre encore un peu tremblant.
Conservation et variantes pour servir ce gâteau
Froid, le gâteau se conserve trois jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique. On le sert légèrement tempéré, nature ou relevé de zeste d’orange, vanille ou limoncello.
En bref
- 🍰 Gâteau des nonnes, dessert italien sans farine à base de ricotta, œufs et amandes, se prépare facilement à la maison avec quelques précautions.
- 🥚 La recette détaille les étapes essentielles, de la préparation de la ricotta au four, pour un gâteau des nonnes 3 ingrédients au moelleux maîtrisé.
- ✨ Astuces, temps de cuisson précis et erreurs fréquentes autour du gâteau des nonnes y sont abordés, laissant entrevoir un secret de texture presque crémeuse.
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