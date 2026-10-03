Apéro : ces torsades feuilletées au comté restent ultra croustillantes si vous stoppez ce geste fatal au four

À l’heure de l’apéro, ces torsades feuilletées au comté et paprika fumé remplacent définitivement les biscuits industriels. Un détail de préparation change tout pour les garder gonflées et croustillantes.

L’apéro qui croustille sous la dent : torsades feuilletées au comté et paprika fumé

Une plaque brûlante arrive sur la table, l’odeur de fromage grillé emplit la pièce et une torsade se casse net entre les doigts… Les invités n’ont pas encore posé leurs verres que ces rubans feuilletés ont déjà tout gagné : comté fondu, paprika fumé, pâte pur beurre croustillante.

On oublie aussitôt les feuilletés du commerce, souvent secs, pour miser sur ces torsades maison très simples. Avec quelques gestes précis, elles restent gonflées et croustillantes pendant tout l’apéro. Reste une question : comment obtenir ce feuilletage généreux et doré sans le dessécher ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire (≈ 230 g)

✅ 120 g de comté râpé fin

✅ 1 c. à café de paprika fumé doux, 1 pincée de poivre

✅ 1 c. à café de moutarde douce, 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe de lait

Les ingrédients des torsades feuilletées au comté et paprika fumé

Pour des torsades feuilletées au comté et paprika fumé croustillantes, tout commence par de bons produits. On choisit une pâte feuilletée pur beurre, rectangulaire, gardée bien froide. Le comté se râpe fin pour se glisser entre les couches ; le paprika fumé doux apporte couleur et note boisée. Une pellicule de moutarde relève l’ensemble sans s’imposer.

Façonner et cuire les torsades feuilletées apéritif

Le secret tient ensuite au façonnage. On déroule la pâte sur la plaque, on étale la moutarde en film très fin, puis on répartit comté, paprika et poivre de façon régulière. Un bref passage au rouleau fait adhérer le fromage sans écraser la pâte. On replie, on coupe les bandes et on torsade sans serrer pour laisser l’air circuler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dérouler la pâte sur la plaque, étaler un voile de moutarde. Technique : Parsemer comté et paprika, poivrer, passer le rouleau. Cuisson : Replier, couper des bandes de 2 cm et torsader. Finition : Disposer espacées, dorer, saler, cuire 15 à 18 min à 200 °C ou 190 °C chaleur tournante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert On travaille une pâte très froide et on enfourne dans un four bien préchauffé ; ce choc thermique fait gonfler les couches par la vapeur du beurre. Le comté, enfoncé au rouleau, fond en film régulier entre les feuillets. Cinq minutes de repos stabilisent le fromage sans ramollir le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Échanger un tiers du comté contre de la mimolette vieille et ajouter une pincée de piment d’Espelette donne un relief plus corsé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : enfourner des torsades avec une pâte ramollie dans un four tiède ; le beurre s’échappe et le feuilletage s’affaisse. Autre piège, charger en moutarde ou en fromage, qui détrempent la pâte.

Conserver et réchauffer vos feuilletés apéro

On peut façonner les torsades à l’avance, les aligner sur la plaque et les garder 30 minutes au réfrigérateur. Après cuisson, on les laisse un instant sur une grille. Conservées en boîte hermétique, elles redeviennent croustillantes après quelques minutes au four à 180 °C.