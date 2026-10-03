Soirs de flemme : cette quiche aux lardons au fromage filant évite la pâte détrempée grâce à un geste clé

Soir de flemme, frigo maigre et appétit costaud : cette quiche lardons fromage promet croustillant, fumé et cœur crémeux en un seul saladier. Reste à voir le geste qui la garde légère et au fromage vraiment filant.

Fondante au fromage filant, elle se boucle avant que la table soit mise : la quiche aux lardons des soirs de flemme

Soir de flemme, ventre qui gargouille, frigo presque vide. On sort une pâte brisée, un paquet de lardons, un peu de jambon, quelques œufs, de la crème, du lait et du fromage râpé. En moins de temps qu’il ne faut pour mettre la table, le four travaille.

Cette quiche lardons fromage se prépare pendant le préchauffage du four. Une garniture crémeuse, un dessus bien doré, du fromage filant qui revient en fils sur le couteau : tout joue sur quelques gestes malins. On les suit et la quiche sort juste au moment où tout le monde s’assoit.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre prête à dérouler (moule 28 cm)

✅ 200 g de lardons fumés + 150 g de dés de jambon

✅ 2 œufs + 2 jaunes, 20 cl de crème entière, 20 cl de lait

✅ 120 g de fromage râpé (emmental ou comté + un peu de mozzarella)

Les ingrédients de la quiche lardons-fromage des soirs de flemme

Panier minimal, mais réconfort garanti. La pâte brisée pur beurre apporte le croustillant, lardons fumés et dés de jambon le goût fumé sans excès de sel. Œufs, crème et lait composent une migaine souple qui enrobe tout.

La migaine ultra-fondante : la méthode inratable

Pour éviter la quiche grasse et lourde, on commence par blanchir les lardons 1 minute, puis on les dore à sec ; ils gardent le fumé, perdent le surplus de gras. Dans un saladier, on fouette œufs, jaunes, crème, lait, sel, poivre, muscade. On ajoute lardons, jambon et la moitié du fromage avant de tout verser sur la pâte piquée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Blanchir les lardons 1 minute dans l’eau bouillante, puis les égoutter. Technique : Les dorer 5 minutes à sec dans une poêle, les laisser refroidir sur du papier absorbant, foncer le moule avec la pâte piquée. Cuisson : Fouetter œufs, jaunes, crème, lait, sel, poivre et muscade, incorporer lardons et jambon, puis la moitié du fromage. Finition : Verser sur la pâte, parsemer le reste de fromage, cuire environ 40 minutes à 180 °C, laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈60 min 🔍 Le secret de l’expert Blanchir puis dorer les lardons évite la flaque de gras et laisse le goût fumé. Le ratio œufs, crème, lait donne une migaine qui se tient, tout en restant crémeuse et nappante autour des morceaux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de mozzarella au fromage râpé et réchauffer les parts, le lendemain, au four à 150 °C. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer la quiche sous le gruyère ou monter le four trop fort : on obtient une garniture compacte, salée et une pâte détrempée

Servir, conserver et recycler les restes en 2 repas

Servie chaude avec salade, la quiche se garde au frais et se réchauffe au four.