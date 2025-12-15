Maisons du Monde : voici les assiettes à moins de 16 € qui changent tout sur une table de fêtes sans ruiner le budget

À mesure que Noël approche, beaucoup rêvent d’une table de fêtes qui ressemble à celles des magazines, sans pour autant vider leur compte en banque. Entre la vaisselle vue et revue en grande surface et les services très haut de gamme, trouver le juste milieu relève souvent du casse-tête, surtout quand on aime soigner les détails.

C’est là que Maisons du Monde se démarque avec une collection qui coche toutes les cases du luxe accessible. Un lot d’assiettes Faustine Maisons du Monde à moins de 15,98 € transforme une table banale en décor de réveillon sophistiqué, juste en changeant la pièce maîtresse.

Assiettes Faustine Maisons du Monde : la trouvaille à moins de 16 €

Le cœur de la collection, ce sont les assiettes plates Faustine en porcelaine blanche et dorée. Vendues par lot de 2 à 15,98 €, soit 7,99 € l’unité, elles affichent un diamètre d’environ 26,7 cm, une hauteur de 2,7 cm et un poids autour de 0,56 kg. Le liseré doré très fin souligne des bords légèrement irréguliers, qui donnent cette allure artisanale recherchée sans perdre le côté chic.

Autour de ces assiettes plates, Maisons du Monde a décliné la gamme Faustine en assiettes à dessert, creuses et de présentation, avec des prix compris entre 13,98 et 19,99 € le lot selon le format. La porcelaine apporte un vrai sentiment de qualité, tout en restant assez robuste pour le quotidien. Ces modèles ne passent pas au micro-ondes, ce qui invite à un service à table plus traditionnel, mais ils bénéficient d’un délai de retour de 30 jours et parfois d’offres comme une remise de 15 % dès 30 € d’achat, selon les opérations en cours.

Pourquoi ces assiettes dorées changent une table de fêtes

Le duo blanc et doré fait partie des classiques de l’art de la table, et ici il fonctionne immédiatement. Le liseré métallique capte la lumière des bougies ou des guirlandes et crée ce fameux "effet waouh" sans surcharger la déco. Posées sur une nappe écrue ou un chemin de table texturé, les assiettes Faustine donnent d’emblée une impression de table de restaurant, même si le reste de la vaisselle reste très simple.

Elles se mêlent facilement à un service blanc déjà présent dans les placards, à des verres transparents ou à quelques gobelets en cristallin. Un soupçon de doré en plus avec des bougeoirs, quelques couverts assortis et des touches végétales – branches de sapin, eucalyptus, oranges séchées – suffit à composer une table de Noël ou de Nouvel An élégante. Leur format généreux accueille sans difficulté une volaille, un plat en sauce ou un dressage plus travaillé pour un dîner entre amis.

Idées de déco avec Faustine et la collection Mory Sacko

Pour aller plus loin, certains mélangent ces assiettes Faustine avec la collection signée par le chef étoilé Mory Sacko chez Maisons du Monde. Les assiettes Brillat en grès aux tons minéraux, ou l’assiette à garniture Auguste en demi-lune festonnée, vendues autour de 7,99 € l’assiette bistrot 26 cm, 6,99 € le modèle dessert 21 cm et 16,99 € l’assiette à garniture, apportent une touche gastro très actuelle.

Ambiance Noël traditionnelle : Faustine sur nappe rouge ou écrue, branches de sapin, bougies blanches et boules dorées au centre de table pour un esprit chaleureux.

Ambiance naturelle chic : assiettes Faustine avec chemin de table en lin, eucalyptus, tranches d’oranges séchées et bougeoirs en laiton pour une atmosphère douce.

Ambiance restaurant : mélange de Faustine avec quelques pièces Brillat ou Auguste signées Mory Sacko, pour un dressage digne d’une table étoilée.

Avec trois lots d’assiettes plates pour six convives, un ou deux lots d’assiettes à dessert et quelques accessoires déjà présents à la maison, le budget reste contenu tout en offrant une table qui marque les esprits. La combinaison d’une gamme intemporelle comme Faustine et de quelques pièces plus créatives permet de réutiliser cette vaisselle bien au-delà des fêtes, pour des anniversaires, des brunchs élégants ou tout dîner où l’on veut soigner la présentation.