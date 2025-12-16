Voici la tarte Tatin de courges aux noix qui réchauffe novembre 2025, un twist salé qui intrigue dès la première bouchée

Une tarte Tatin salée aux courges et noix s’invite à table en novembre. La promesse d’un dîner simple et élégant.

La saison froide s’installe, les marchés se parent d’orange et de vert, et l’on a envie de recettes réconfortantes sans lourdeur. La tarte Tatin en version salée fait partie de ces idées qui dépoussièrent l’assiette, avec une base caramélisée et un dessus croustillant, parfaite pour une table d’automne en France.

Ici, les courges prennent la vedette, soutenues par des oignons rouges fondants et des noix croquantes. Le tout s’enrobe d’un filet de miel ou de sirop d’érable avant d’être coiffé d’une pâte dorée. L’idée est simple : magnifier un classique sans le dénaturer.

Ce choix d’ingrédients qui transforme la tarte Tatin de courges aux noix

Pour un format familial qui convient à environ six convives, mieux vaut tabler sur des produits frais et parfumés. La courge butternut apportera une texture satinée, le potimarron un côté plus dense, tous deux parfaits pour une Tatin tenue et fondante. Les oignons rouges signent la douceur, quand les noix amènent du relief sous la dent. Voici la liste, fidèle et précise, pour une assiette de saison.

1 pâte feuilletée (ou brisée selon l’envie)

800 g de courge, type butternut , potimarron ou musquée

, ou musquée 2 oignons rouges

80 g de noix concassées

concassées 3 c. à soupe de miel (ou de sirop d’érable )

(ou de ) 2 c. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre, thym et romarin frais

Ces quantités garantissent une garniture généreuse sans détremper la pâte. Et si vous hésitez entre feuilletée et brisée, la première donne du croustillant, la seconde une tenue qui rappelle la tarte maison.

La méthode pas à pas pour une tarte Tatin salée qui se tient et fond

Commencez par préchauffer le four à 180 °C (thermostat 6). Épluchez la courge et taillez des tranches d’environ 1 cm d’épaisseur pour assurer une cuisson homogène. Émincez finement les oignons rouges, qui vont doucement se confire.

Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen. Ajoutez les oignons et laissez-les devenir translucides, puis versez le miel ou le sirop d’érable et laissez caraméliser 2 à 3 minutes. Glissez ensuite les tranches de courge, salez, poivrez, parfumez de thym et de romarin, puis prolongez la cuisson une dizaine de minutes. Les morceaux doivent être tendres mais encore fermes, pour éviter qu’ils ne s’écrasent.

Munissez-vous d’un moule de 24 cm de diamètre, de préférence antiadhésif. Disposez la courge en rosace bien serrée, répartissez les oignons caramélisés, puis saupoudrez de noix concassées. Ce tapis de fruits secs apporte un contraste croquant très agréable à la découpe.

Déroulez la pâte feuilletée ou brisée, couvrez la garniture et rentrez légèrement les bords. Piquez la pâte à la fourchette pour laisser s’échapper la vapeur. Enfournez 30 à 35 minutes, jusqu’à ce que la surface soit bien dorée. Soulevez un bord pour vérifier la coloration et la légère caramélisation du fond, puis démoulez à la sortie du four en retournant d’un geste franc sur un plat.

Ces astuces faciles pour booster les saveurs en version française

Le petit plus qui change tout en novembre, c’est la touche d’herbes fraîches à la minute. Parsemez de basilic ou de persil juste avant de servir, pour une note vive qui réveille les courges. Vous pouvez aussi ajouter un voile de fromage: un chèvre frais émietté donne de la douceur, un parmesan râpé allonge la longueur en bouche.

Envie d’un relief un peu épicé, mais sans masquer la courge? Une pincée de piment d’Espelette suffit. Certains aiment glisser une cuillère de mascarpone dans les oignons au moment de la caramélisation, cela apporte une rondeur fondante, très agréable sur la tranche.

Et pour une touche sucrée-salée plus marquée, un filet de balsamique réduit, versé après cuisson, enrobe la Tatin d’un glacis discret. Rien de plus, rien de moins.

Comment servir la tarte Tatin de courges aux noix sans faux pas

Le démoulage se fait à chaud pour préserver la légèreté et le croustillant. Posez une assiette un peu plus grande sur le moule et retournez d’un seul mouvement. Attendez quelques minutes avant de trancher, le temps que la garniture se stabilise.

Tiède, la Tatin s’accorde avec une salade de roquette légèrement vinaigrée. Froide, elle fonctionne bien en entrée partagée ou en plat principal pour un dîner simple, quand les soirées raccourcissent. On l’aimerai même encore plus parfumée le lendemain.

Cette recette végétarienne rassasie sans alourdir, grâce au jeu de textures entre cœur fondant et dessus croustillant. Elle coche toutes les cases de l’automne français, du marché à l’assiette, et se prête aussi bien à un déjeuner dominical qu’à un repas de semaine improvisé. Sauf que l’effet à table, lui, n’a rien d’improvisé.