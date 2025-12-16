Action : cette pâte rose à 2,44 € sauve vos joints de salle de bain, à ne surtout pas utiliser sur ces surfaces

Les joints noirs autour de la baignoire, les traces de savon incrustées et le voile de calcaire sur la robinetterie restent souvent malgré les produits classiques. Dans les rayons ménage d’Action, un petit pot rose à moins de 3 euros fait parler de lui : une pâte de nettoyage à 2€ Action qui promet de venir à bout des taches tenaces. Elle s’affiche déjà comme la nouvelle arme secrète des fans de ménage.

Cette pâte rose, devenue virale sur TikTok, Instagram ou Facebook, multiplie les vidéos avant/après où des joints grisâtres redeviennent presque blancs en quelques coups d’éponge. Derrière ce buzz se cache la pâte miracle The Pink Stuff, vendue chez Action autour de 2,44 € le pot, mais bien plus chère sur certains sites. Entre engouement et scepticisme, beaucoup se demandent ce qu’elle a vraiment dans le ventre.

The Pink Stuff chez Action : une pâte de nettoyage rose très convoitée

Commercialisée sous le nom The Pink Stuff, cette pâte de nettoyage rose venue du nord de l’Europe se présente dans un pot où l’on prélève une simple noisette avec une éponge ou un chiffon humide. La texture est onctueuse, facile à étaler, puis l’on frotte doucement la surface. Sa formule à base d’ingrédients présentés comme doux mais puissants permet de décrasser carrelage, éviers, plaques de cuisson et surtout les joints de salle de bain noircis.

La marque décline aussi toute une gamme de sprays, crèmes, gels ou détachants pour la cuisine, la salle de bain, les sols ou les textiles, mais le produit star reste cette pâte "miracle". Elle contient du quartz, du savon, du silicate de sodium, un colorant rose et du parfum. Les fabricants précisent qu’il n’y a ni paraben ni triclosan, mais certains dérivés de l’huile de palme, que les formules sont certifiées vegan, mais que les ingrédients peuvent irriter peau et muqueuses, d’où l’intérêt des gants.

Joints de salle de bain et taches tenaces : ce que The Pink Stuff sait faire

Les joints de carrelage des pièces humides sont de vrais nids à moisissures, et même un entretien régulier les laisse souvent gris. Avec cette pâte, la corvée change un peu de visage : en quelques passages, elle élimine les traces noires, ravive la blancheur des joints et laisse une odeur fraîche légère. Pour profiter au mieux de cet effet, il convient de nettoyer rapidement la zone, d’appliquer une petite quantité, de frotter en mouvements circulaires, puis de rincer et sécher.

Les utilisateurs l’emploient aussi sur les plaques de cuisson, l’inox, le verre ou la céramique pour venir à bout des taches incrustées. Mieux vaut malgré tout réserver cette action légèrement abrasive aux matériaux résistants. Le bois brut, certaines peintures ou plastiques très sensibles peuvent se rayer ou se ternir sous l’effet du frottement. Les fabricants recommandent donc de tester d’abord sur une petite zone peu visible et rappellent que le produit reste moins agressif que bien des nettoyants industriels.

Bon plan Action, mais avec quelques règles d’usage à garder en tête

Côté budget, l’argument est frappant : le pot de pâte miracle est proposé à 2,44 € chez Action, contre 8,40 € sur Amazon pour un produit équivalent, soit un écart qui fait réfléchir. On le trouve aussi dans d’autres enseignes de grande distribution, mais le hard-discount reste le plus attractif. Sur les réseaux sociaux, cette différence de prix alimente la ruée en magasin, au point que certains rayons doivent être réapprovisionnés en urgence.

Reste à adopter quelques réflexes simples pour profiter de ce bon plan sans mauvaise surprise.