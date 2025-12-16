Moins de 3,50 € pour vos travaux : cette combinaison Castorama fait chuter la facture et vous ne le savez pas

En plein hiver, beaucoup de foyers profitent des soirées plus longues pour lancer des travaux de peinture ou un chantier de rénovation. Entre les pots de peinture, les bâches, les rouleaux et les protections diverses, la liste d’achats s’allonge vite et la note grimpe. Un simple vêtement de travail peut alourdir le budget, surtout quand on veut éviter de ruiner ses jeans ou ses pulls préférés.

Bonne surprise pour ceux qui visent le petit prix : une combinaison de peinture Castorama tombe actuellement sous la barre des 3,50 €. Proposée dans la gamme Site, cette tenue à usage ponctuel permet de couvrir entièrement le corps pour les travaux de peinture ou de ponçage basiques, sans matériel professionnel. L’offre court jusqu’au 5 janvier 2026, ce qui laisse du temps pour s’équiper, mais le bon plan n’a rien d’anecdotique. De quoi revoir complètement la façon de s’équiper pour ses chantiers maison.

Une combinaison de peinture Castorama à prix mini

Le modèle mis en avant est la combinaison de peinture Site Codwell, en taille L, vendue et expédiée par Castorama. Son prix passe de 3,90 € à 3,32 €, soit un peu plus de 3 € seulement, avec la même promotion annoncée jusqu’au 5 janvier 2026. Unisexe, de couleur blanche, avec taille élastiquée, elle se positionne comme l’entrée de gamme dédiée aux travaux de peinture intérieure et aux petits chantiers DIY.

Dans la catégorie combinaison peinture Castorama du magasin, c’est même l’une des références les moins chères : les combinaisons de peintre plus épaisses signées Ocai ou Techni Fox, ou encore la combinaison jetable spécial peinture, tournent plutôt autour de 5,87 € à plus de 10 €. Autre signal rassurant pour ce premier prix, la Codwell affiche une note de 5/5 sur 6 avis clients pour sa facilité d’usage et son confort.

Site Codwell : confort, liberté de mouvement et limites

Pensée pour un usage général, la combinaison de peinture Site Codwell mise sur la légèreté. Le tissu est décrit comme respirant, utile quand on repeint dans une pièce bien chauffée. La fermeture à glissière frontale permet de l’enfiler rapidement, même avec des gants de bricolage, tandis que la capuche et les manchettes élastiques limitent les projections sur les cheveux et les poignets. En pratique, elle sert à garder ses vêtements propres.

travaux de peinture intérieure sur murs et plafonds ;

vernir un meuble sans tacher ses habits ;

petits ponçages ou dépoussiérage de pièces.

Ce vêtement de travail reste pourtant basique. Il n’est pas lavable en machine, ne résiste pas à l’eau et n’est pas antistatique. La fiche produit précise qu’il convient à un usage général et qu’il ne protège pas contre les produits chimiques dangereux. Autrement dit, on l’enfile surtout pour se préserver des éclaboussures de peinture et de la poussière, puis on le jette ou on le réutilise si l’état le permet encore.

Quand choisir la combinaison de peinture Caudery 5/6

Pour les chantiers plus exposés, la gamme Castorama propose la combinaison de peinture Caudery 5/6 en tailles L ou XL. Son tarif en promotion tourne autour de 5,87 €, au lieu de 6,90 €, toujours jusqu’au 5 janvier 2026. Cette tenue unisexe reste respirante et zippée sur le devant, avec capuche et manchettes élastiques, mais elle ajoute surtout une protection certifiée par les normes EN13982, EN14605 et EN13034.

Ces références indiquent une protection contre les particules sèches dangereuses, les éclaboussures légères de liquides et certains produits chimiques, avec un tissu antistatique. Pour repeindre un salon, rafraîchir une chambre ou vernir un meuble, la Codwell suffit souvent à limiter la facture à 3,32 €. Dès que des décapants, nettoyants de façade ou produits plus agressifs entrent en jeu, les combinaisons normées comme la Caudery ou d’autres modèles de travail Castorama prennent sens.