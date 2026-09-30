Ces gnocchis dorés à la crème de courgette prêts en 25 min sont le plat doudou de la rentrée, mais évitez ce geste fatal

Entre deux journées de rentrée, ce plat de gnocchis à la crème de courgette et lardons croustillants s'invite à table en moins de 30 minutes. Quels gestes transforment ce dîner express en vrai refuge réconfortant ?

Dans la poêle, les gnocchis gonflent, la crème de courgette se fait soyeuse, les lardons deviennent bien croustillants. En quelques minutes, on a un nuage crémeux, régressif comme un gratin, mais plus léger.

Ce plat de gnocchis à la crème de courgette et lardons croustillants est rapidement adopté les soirs de semaine où l’on rentre tard, faim au ventre et zéro envie de sortir les casseroles. Une seule grande poêle, un mixeur, et vingt-cinq minutes suffisent. Reste à maîtriser deux ou trois gestes pour qu’il devienne vraiment le plat doudou de la rentrée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de gnocchis à poêler + 200 g de lardons fumés

✅ 2 courgettes, 1 oignon, 1 gousse d’ail

✅ 75 g de Tartare, 15 cl de crème fraîche, 50 g de parmesan râpé

✅ 10 cl de bouillon de légumes, huile d’olive, sel, poivre, basilic frais

Pourquoi ces gnocchis à la crème de courgette et lardons croustillants sont devenus le plat doudou de la rentrée

On coche toutes les cases du réconfort sans lourdeur : des gnocchis dorés qui rappellent les pommes de terre sautées, une sauce verte ultra onctueuse qui fait passer la courgette inaperçue, et des éclats de lardons fumés pour le côté gourmand. D’ailleurs, le tout revient moins cher qu’un plat à emporter et se prépare avec des produits du frigo.

La méthode express pour des gnocchis dorés et une crème de courgette veloutée

On commence par cuire les gnocchis le temps qu’ils remontent à la surface, puis on les laisse sécher une minute dans la passoire ; ce temps mort change tout pour la coloration. Pendant ce temps, courgette, oignon et ail fondent dans l’huile d’olive. Pourtant, on les mixe encore chauds avec Tartare, crème, parmesan et basilic pour une sauce qui nappe sans jamais trancher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les gnocchis dans l’eau salée, égoutter puis laisser sécher une minute. Technique : Tailler courgettes, oignon et ail, puis les faire revenir avec l’huile. Cuisson : Mixer légumes chauds avec Tartare, crème, parmesan, basilic, puis griller les lardons. Finition : Dorer les gnocchis, verser la crème de courgette, bouillon, mijoter et rectifier.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert Le séchage des gnocchis limite l’eau en surface et favorise une belle dorure. Mixée chaude avec Tartare, crème et parmesan, la courgette donne une sauce lisse et stable. ✨ Le twist gourmand : Au service, ajouter quelques noisettes torréfiées et un soupçon de zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer le plat sous la crème ou le bouillon ; tout ramollit, gnocchis comme lardons.

Conservation, dressage et variantes autour de ces gnocchis doudou

On sert ces gnocchis bien chauds, dans des assiettes creuses, parsemés de lardons réservés, d’un peu de parmesan, de basilic et, pourquoi pas, de noisettes grillées.

Les restes se conservent une nuit au réfrigérateur et se réchauffent doucement avec un peu de bouillon. Pour varier, on peut troquer les lardons contre poulet rôti, jambon ou tofu fumé.