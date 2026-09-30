Laurier-sauce qui jaunit en septembre : ce signe rassurant… et ceux qui doivent vraiment vous inquiéter

Partout en France, de nombreux laurier-sauce virent au jaune à l’arrivée de septembre, affolant les jardiniers. Signe naturel ou alerte sur le sol, l’eau ou les parasites ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Laurus nobilis 🌸 Nom courant Laurier-sauce, laurier noble 📏 Dimensions 2 à 6 m de haut x 1 à 3 m de large (selon la taille) ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre lumineuse, abrité des vents froids ❄️ Rusticité Environ -10 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Persistant, vert foncé, aromatique

Fin d’été, les soirées se rafraîchissent, les soupes mijotent à nouveau… et, soudain, le fidèle laurier-sauce près de la terrasse se couvre de feuilles jaunes. En septembre, ce changement a déjà affolé plus d’un jardinier, qui a cru perdre son arbuste aromatique d’un seul coup.

Pour un arbuste persistant comme Laurus nobilis, le jaune peut être tout à fait normal… ou révéler un vrai souci de sol, d’eau ou de parasites. Tout se joue dans les détails du feuillage : couleur, répartition, texture. En observant quelques indices très simples, il devient possible de comprendre pourquoi les feuilles de votre laurier-sauce jaunissent en septembre et d’agir juste ce qu’il faut.

En septembre, toutes les feuilles jaunes de laurier-sauce ne sont pas inquiétantes

Un feuillage persistant n’est pas éternel : les feuilles les plus âgées ont jauni, se sont détachées puis sont tombées, laissant place à de nouvelles. En septembre, ce renouvellement naturel se remarque davantage, surtout après un été chaud. Quelques feuilles jaunes, isolées, surtout à l’intérieur du buisson ou sur les branches basses, entrent dans cet ordre normal des choses.

L’alerte commence lorsque le jaune gagne franchement du terrain. Si de larges zones de l’arbuste pâlissent en même temps, si des rameaux entiers se sont défeuillés ou si le vert a perdu son éclat luisant, le laurier envoie un signal de malaise. À partir de là, le sol, l’eau et la couleur précise des feuilles donnent la suite de l’histoire.

Excès d’eau, sol calcaire, pot asphyxié : les grands classiques du jaunissement

Nous avons tous déjà pensé bien faire en arrosant généreusement après les vacances, surtout quand un laurier a semblé souffrir de la chaleur. Pourtant, cet arbuste redoute l’excès d’eau : dans un sol détrempé, les racines ont manqué d’air, certaines ont pourri et le feuillage a jauni presque uniformément. En pot, le phénomène s’est aggravé si une soucoupe est restée pleine ou si les trous de drainage se sont bouchés.

Si la terre reste froide et collante plusieurs jours après la pluie, espacez fortement les arrosages et ameublissez le sol.

En pot, videz les soucoupes, surélevez le contenant et, au besoin, rempotez dans un mélange plus drainant.

Si les feuilles sont jaunes mais que les nervures restent vertes, il s’agit d’une chlorose, souvent liée à un sol très calcaire ou gorgé d’eau.

Dans ce dernier cas, améliorer le drainage a déjà permis au laurier de mieux absorber le fer et les autres éléments. Un apport de compost en surface a ensuite aidé le sol à se rééquilibrer ; les produits riches en fer n’ont de sens qu’après ce travail sur la terre, sinon l’effet serait resté temporaire. En pot, un substrat neuf et une fertilisation douce ont suffi à relancer la couleur.

Ravageurs discrets et bons gestes pour garder un laurier bien vert

Si certaines feuilles sont devenues collantes, avec un voile noir comme de la suie, de petites coques brunes se sont certainement installées au revers : ce sont des cochenilles. En les essuyant régulièrement avec un chiffon humide et un peu de savon noir, puis en supprimant les rameaux les plus atteints, le laurier a souvent retrouvé de la vigueur. D’autres hôtes, comme le psylle ou le “tigre du laurier”, ont provoqué des marbrures et de fines piqûres jaunes sur le limbe.

Pour limiter ces attaques et les feuilles jaunes de septembre, un laurier-sauce bien placé au soleil ou à mi-ombre, dans un sol drainé, a été la meilleure assurance. Des arrosages espacés mais profonds en été, un paillage léger au pied, un apport de compost au printemps et une petite inspection des feuilles, dessus et dessous, une fois par mois ont maintenu la plante robuste. Ainsi, les quelques feuilles qui jauniront chaque fin d’été ne seront plus qu’un simple geste de renouvellement, et non un signe d’alerte.