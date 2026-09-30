Prunier : faut-il attendre le printemps pour le planter ? Cette erreur de saison que dénoncent les pépiniéristes

Printemps ou automne, les jardiniers hésitent sur le bon moment pour planter un prunier en France. Un pépiniériste partage ses repères selon le type de plant et le climat.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Prunus domestica 🌸 Nom courant Prunier 📏 Dimensions 3 à 8 m de haut x 3 à 6 m de large ☀️ Exposition Soleil ou légère mi-ombre, abrité du vent ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -17 °C 🍂 Feuillage Caduc

Chaque automne, dans les allées des pépinières, la scène se répète. Des caddies remplis de pruniers attendent près de la caisse, et la même question fuse : faut‑il attendre le printemps pour les planter ? Devant les bottes d’arbres à racines nues, beaucoup ont hésité, persuadés qu’un arbre ne se mettait jamais en terre en saison froide.

Cette petite angoisse est compréhensible : le printemps a longtemps été présenté comme la saison idéale pour tout planter, parce que la nature se réveille. Pourtant, les pépiniéristes ont constaté, année après année, qu’en attendant trop, certains pruniers souffrent davantage. Alors, qui écouter pour bien installer ce fruitier si généreux dans le jardin ?

Printemps ou automne : ce que voit vraiment le pépiniériste

Pour un pépiniériste, la clé n’est pas tant la date que l’état de l’arbre. Le prunier supporte très bien le froid ; il entre en repos végétatif dès la chute des feuilles. Planté entre octobre et décembre, dans un sol non gelé, il a déjà commencé à émettre de fines racines avant l’hiver.

Au printemps suivant, ces racines installées ont nourri le redémarrage des bourgeons, et l’arbre a démarré plus vite qu’un sujet planté tardivement. À l’inverse, un prunier mis en terre en avril doit tout faire en même temps : s’enraciner, pousser, supporter parfois un premier coup de chaud. Sa reprise est souvent plus délicate.

Racines nues ou conteneur : deux calendriers différents

Nous avons tous déjà craqué sur un prunier en pot, feuillu, prêt à fleurir. Pourtant, le pépiniériste distingue d’abord le prunier à racines nues du prunier en conteneur. Le premier est vendu sans motte, plus économique mais très sensible au dessèchement, et il se plante uniquement en période de repos, de l’automne à la fin de l’hiver.

Pour savoir quand planter un prunier, les pros résument ainsi :

Prunier à racines nues : de octobre à décembre, jusqu’à mars si le sol reste meuble et hors gel.

: de octobre à décembre, jusqu’à mars si le sol reste meuble et hors gel. Prunier en conteneur : automne idéal, possible de mars à octobre, en évitant les périodes de gel ou de forte canicule.

Adapter la plantation à votre jardin pour une meilleure reprise

Dans les régions au climat doux, planter un prunier à l’automne lui offre un sol encore tiède et humide ; il s’est parfaitement enraciné avant les chaleurs. Plus au nord ou en altitude, les pépiniéristes visent plutôt octobre‑novembre, ou la fin d’hiver dès que le sol a dégelé et que la terre se travaille bien.

Quel que soit le créneau choisi, cet arbre rustique jusqu’à environ –15/–17 °C réclame un sol bien drainé et une exposition ensoleillée, à l’abri des vents froids. En pépinière, on prépare toujours un trou large, on n’enterre jamais le point de greffe, on arrose abondamment puis on paille pour garder le sol frais. Et si vous plantez au printemps un prunier en pot, les mêmes gestes, complétés par des arrosages réguliers le premier été, compensent largement ce décalage.