Potager : on arrache tous ses pieds de tomates en automne, pourtant cette partie du pied ne devrait jamais être arrachée

À l'automne, on arrache souvent tous les pieds de tomates pour «faire propre» au potager. Et si certains, parfaitement sains, devenaient vos meilleurs alliés pour nourrir le sol ?

En octobre, beaucoup de potagers ressemblent à un champ de bataille : cages dénudées, tuteurs qui penchent, pieds de tomates arrachés à la hâte et jetés en tas. Tout doit disparaitre avant les premières gelées, pense-t-on.

Ce geste libère la parcelle, mais il emporte aussi des racines, des tiges et des feuilles encore précieuses pour le sol… ou dangereuses si elles sont malades. La vraie question n’est donc pas « tout arracher ou tout laisser », mais quoi garder.

Pourquoi on arrache tous les pieds de tomates en automne

Dès que les dernières grappes peinent à rougir et que la météo annonce du froid, le réflexe est bien rôdé : on coupe, on tire, on vide le carré. Le feuillage jauni, parfois couvert de taches, a donné l’impression d’avoir été condamné.

Il y a pourtant de bonnes raisons à cette habitude : peur du mildiou et des autres maladies, envie de « faire propre », besoin de préparer le terrain pour les cultures de printemps. En mélangeant tout sans tri, on a simplement perdu des occasions de nourrir le potager.

Pieds précieux ou pieds à risque : apprendre à trier

Nous avons tous déjà hésité devant un pied fatigué mais encore porteur de quelques tomates. Un plant de Solanum lycopersicum reste « précieux » quand son feuillage est globalement vert, sans grandes taches brunes ni feutrage blanc, que les tiges sont fermes et que les racines n’ont jamais été boursouflées par des nématodes.

À l’inverse, on arrache sans pitié la plante entière, racines comprises, dès que le mildiou de la tomate ou l’oïdium ont couvert les feuilles, que les tiges se sont flétries sans sécheresse, ou que les racines montrent des galles. Les parties malades ne rejoignent ni paillage ni compost : direction poubelle ou déchetterie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies au jardin importantes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En triant les pieds sains et malades, on garde au potager les racines, tiges et feuilles capables de nourrir le sol, tout en sortant les foyers de maladies qui auraient survécu dans la terre ou dans le compost. 💡 Le petit plus : regroupées et séchées, les tiges saines fournissent un paillage maison qui remplace facilement plusieurs sacs de paillis du commerce. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mélanger au paillage ou au compost des pieds tachés de mildiou, d’oïdium ou aux racines boursouflées : ces pathogènes resteront dans la parcelle et reviendront au printemps.

Recycler les pieds sains et préparer le potager pour l’année suivante

Un pied sain n’est pas un déchet, mais une ressource. Les racines de tomate peuvent descendre à plus de 60 cm et se sont décomposées en quelques mois en nourrissant la microfaune, tout en laissant des galeries qui aèrent le sol et facilitent l’infiltration de l’eau.

Au-dessus du sol, les tiges bien sèches ont servi de paillage hivernal en couche légère entre les rangs, limitant les herbes indésirables et les chocs de température. Les plus droites ont été conservées comme tuteurs naturels, tandis que le feuillage sain a rejoint un compost équilibré en matières sèches et humides.

Après les tomates, les tuteurs ont été désinfectés, un compost jeune est resté en simple couverture de 2 à 3 cm, puis un engrais vert a protégé la parcelle.