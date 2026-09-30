Les pépiniéristes ne brûlent jamais ces tailles de cassis de novembre : cette erreur vous coûte 15 plants

En novembre, les pépiniéristes gardent précieusement les tailles de cassissier que les jardiniers jettent au feu. Que cachent vraiment ces rameaux sombres, capables de remplir un verger sans dépenser un euro ?

En novembre, beaucoup de jardins voient s’entasser des tas de tailles de cassis promis au feu ou à la déchetterie. Dans les pépinières, la scène est différente : mêmes branches coupées, mais les tiges sont triées, alignées, choisies avec minutie. Pour les professionnels, ce bois sombre et noueux n’a jamais été un simple déchet.

La taille d’hiver commence justement à ce moment, quand le cassissier a perdu ses feuilles et qu’il se repose. Nous avons tous déjà balancé ces rameaux au tas, sans imaginer qu’ils pouvaient devenir des plants neufs, fidèles au pied mère et promis à de futures récoltes.

En novembre, la taille du cassissier cache un trésor

En plein repos végétatif, le cassissier supporte mieux la coupe et laisse voir sa charpente. Les pépiniéristes ont toujours profité de cette fenêtre pour repérer les tiges idéales : ni trop jeunes, ni trop âgées. Celles de deux à trois ans portent une écorce plus foncée, un peu rugueuse, qui tranche avec les pousses vertes et souples de l’année.

Ce bois intermédiaire a stocké des réserves pendant plusieurs saisons, tout en restant assez jeune pour émettre facilement des racines. Le très vieux bois, lui, s’enracine mal, et les tiges de l’année ont souvent manqué de force pour passer l’hiver. En reconnaissant ces rameaux de deux à trois ans, on change le destin du tas de tailles.

Pourquoi les pépiniéristes ne brûlent jamais ces tailles de cassis

Pour un professionnel, chaque tige saine représente un plant potentiel, donc une économie bien réelle. Le cassis s’enracine en effet très bien à partir d’un simple tronçon de 20 à 25 cm, grâce au bouturage à bois sec. Le nouveau pied reste génétiquement identique au cassissier d’origine : même variété, même parfum, même récolte généreuse de petites baies noires.

Brûler ces tailles revient donc à jeter des plants que l’on aurait pu produire gratuitement. Plantés en novembre dans une terre meuble enrichie, ces rameaux triés passent l’hiver au calme, le temps que les racines se développent. Au printemps, ils se réveillent en jeunes arbustes prêts à rejoindre le verger.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plants gratuits jusqu’à 15 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bois de deux à trois ans regorge de réserves. Planté en dormance, il les transforme directement en nouvelles racines vigoureuses. 💡 Le petit plus : Regroupez vos boutures au même endroit pour simplifier l’arrosage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser sécher les rameaux au soleil avant de les planter.

Comment transformer vos tailles de cassis en boutures

Au moment de la taille, mettez simplement de côté les rameaux de deux à trois ans et préparez-les aussitôt. Sécateur désinfecté, un coin de terre fine ou un grand bac rempli d’un mélange terre-compost suffisent pour lancer vos boutures de cassis comme un pépiniériste :

Coupez des tronçons de 20 à 25 cm dans le bois de deux à trois ans.

Plantez-les sur un tiers de leur longueur en terre meuble enrichie, puis tassez et maintenez le sol simplement frais.