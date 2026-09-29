Apéro : ne servez plus vos rillettes avant d’avoir goûté cette tartinade végétale bluffante prête en 20 minutes

Ce soir, votre apéro change d’équipe : les rillettes classiques cèdent la place à une tartinade de lentilles aux noix, généreuse et végétale. En quelques minutes, trois gestes suffisent pour obtenir une texture fumée façon rillettes qui surprend même les carnivores.

Les rillettes basiques peuvent aller se rhabiller : ma tartinade express aux lentilles et aux noix concassées

Odeur de noix chaudes, pain de campagne qui crépite, lentilles tièdes : l’apéro change de ton. On laisse de côté les rillettes grasses pour une texture généreuse, plus légère, tout aussi réconfortante.

Ici, une tartinade de lentilles aux noix joue la carte rustique : couleur chaude, parfum fumé, éclats croquants. On l’étale sans compter sur des toasts grillés. Reste à voir comment l’obtenir en moins de 20 minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de lentilles cuites bien égouttées + 90 g de cerneaux de noix

✅ 50 g de protéines de soja texturées larges + 120 ml d’eau très chaude

✅ 1 échalote, 20 g de persil, 1 c. à café de paprika fumé, ail en poudre

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, de sauce soja, 2 c. à soupe de jus de citron, poivre

Pourquoi cette tartinade de lentilles aux noix enterre les rillettes classiques

Les lentilles cuites bien tendres forment une base douce et rassasiante. Les noix torréfiées apportent une saveur boisée, très cuisine mijotée. Avec le paprika fumé et la sauce soja, on obtient des rillettes de lentilles aux noix fumées, de vraies rillettes végétales lentilles noix, 100 % vegan à l’apéro.

Les bons gestes pour une texture de rillettes végétales, sans prise de tête

Tout se joue sur trois gestes clés : torréfier les cerneaux à 180 °C, réhydrater les protéines de soja dans un bain chaud bien salé, puis mixer lentilles et noix par à-coups avant d’ajouter les PST à la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; étaler les noix et les torréfier 5 minutes, jusqu’à odeur grillée. Technique : Dans un bol, verser PST, eau chaude, paprika fumé, ail et 1 c. à soupe de sauce soja ; laisser gonfler, égoutter. Cuisson : Dans le mixeur, réunir lentilles, noix, échalote, persil, jus de citron, 2 c. de sauce soja et huile d’olive ; mixer par impulsions pour garder des morceaux. Finition : Ajouter les PST à la cuillère ; poivrer et détendre avec un filet d’huile ou un peu d’eau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert Noix torréfiées, PST réhydratées dans un bain chaud salé, mixage par à-coups : ce trio recrée croquant, fibres et fondant des rillettes. ✨ Le twist gourmand : Finir avec 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne et une pincée de piment d’Espelette pour un piquant discret. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tout mixer ensemble ou garder des lentilles mouillées : la tartinade devient une purée aqueuse, sans texture de rillettes ni fumé.

Comment servir et conserver la tartinade de lentilles aux noix

On sert cette tartinade express lentilles et noix sur pain de campagne grillé ou crackers aux graines, avec cornichons et pickles d’oignon rouge. Au frais, dans un bocal fermé, elle se garde trois à quatre jours. Pour varier, remplacer un peu de noix par des noisettes ou ajouter cumin et tomates séchées.