Apéro : cette baguette gratinée façon quiche lorraine fait un malheur, mais vous pouvez tout gâcher avec cette erreur

Entre quiche lorraine et baguette gratinée, cette version finger food recycle le pain de la veille en bouchées apéro croustillantes. Lardons fumés, double mozzarella et mie creusée réservent pourtant une surprise à la découpe.

Baguette gratinée façon quiche lorraine : la bouchée d’apéro qui fait oublier vos feuilletés

Ça sent la quiche lorraine, mais ça se tient comme un sandwich. Croûte de baguette qui craque, cœur crémeux aux lardons fumés et fromage filant : on pose la planche, les mains se tendent aussitôt.

Finies les parts de quiche à couper et les feuilletés qui s’émiettent. Avec cette baguette gratinée façon quiche lorraine, on recycle le pain de la veille en bouchées apéro à partager, à croquer sans assiette ni fourchette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 baguette de la veille (250 g environ)

✅ 150 g de lardons fumés + 2 œufs

✅ 15 cl de crème fleurette entière + 1 boule de mozzarella en dés (125 g)

✅ 50 g de mozzarella râpée, 2 c. à soupe de persil, sel fin, poivre

Pourquoi cette baguette façon quiche est parfaite pour l’apéro

On garde l’essentiel : appareil à quiche œufs + crème, lardons fumés, fromage fondu. En retirant un peu de mie pour former un creux, la baguette de la veille devient une coque croustillante qui absorbe l’appareil sans se détremper et se tranche proprement.

Garnir, gratiner, découper : la méthode inratable

On fend la baguette dans la longueur sans la couper, puis on creuse en retirant la mie du centre et en gardant une bordure de croûte. Si le pain est très sec, on l’humidifie ou on le réchauffe 1 minute. On badigeonne ensuite l’intérieur de moutarde à l’ancienne pour parfumer et jouer le rôle de barrière.

On fait dorer les lardons fumés 4 à 5 minutes à feu vif ; la réaction de Maillard concentre le goût et limite l’eau. On fouette œufs et crème fleurette entière avec sel, poivre, persil, puis on ajoute lardons tiédis et mozzarella en dés. On verse l’appareil à quiche dans la baguette sur une plaque et on couvre de mozzarella râpée pour une croûte gratinée après 20 à 25 minutes à 190 °C, chaleur traditionnelle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fendre la baguette de la veille, creuser la mie et badigeonner de moutarde à l’ancienne. Technique : Dorer les lardons fumés 4 à 5 minutes, puis fouetter œufs, crème fleurette entière, persil, sel, poivre. Cuisson : Incorporer lardons tiédis et mozzarella en dés, remplir la baguette avec l’appareil à quiche, couvrir de mozzarella râpée. Finition : Cuire 20 à 25 minutes à 190 °C, chaleur traditionnelle, laisser reposer 5 minutes avant découpe, puis trancher en bouchées et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 40 min 🔍 Le secret de l’expert Une baguette de la veille légèrement évidée absorbe juste l’appareil ; lardons bien saisis, double mozzarella et court repos hors du four donnent un cœur fondant et des tranches nettes. ✨ Le twist gourmand : Moutarde à l’ancienne et mini-dés de cornichons sous l’appareil apportent une note bistrot relevée et anti-détrempe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prendre une baguette du jour très souple et garder trop de mie : la garniture s’enfonce et tout devient mou.

Variantes et accompagnements pour renouveler l’apéro

On sert la baguette coupée en 10 à 12 tronçons sur une planche, avec salade verte bien vinaigrée et quelques pickles. Variante express : jambon à la place des lardons, oignons ou champignons poêlés, ou version fromagère au comté ou au chèvre. Le lendemain, on la réchauffe 8 minutes à 170 °C pour retrouver une croûte gratinée.