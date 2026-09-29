Fondant au chocolat façon Élysée : ce détail de cuisson à ne pas rater pour un cœur coulant parfait à chaque fois

Mis au point pour la table de l’Élysée, ce fondant au chocolat promet un cœur coulant net même dans un four capricieux. En suivant une organisation millimétrée entre veille et jour J, vous changez radicalement vos desserts.

Fondant au chocolat façon Élysée : le secret d’un cœur coulant parfait à chaque fois

Une coque fine qui cède sous la cuillère, un parfum de chocolat noir qui envahit la cuisine, un trait brillant qui s’écoule sur l’assiette. Quand on pense fondant au chocolat façon Élysée, c’est cette scène qui vient en tête.

Entre gâteau trop cuit et cœur entièrement liquide, quelques secondes font tout basculer, surtout dans un four domestique capricieux. La recette servie au Palais n’a pourtant rien d’esotérique : elle repose sur une organisation précise, pensée pour garantir un cœur coulant à chaque fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier 63 % de cacao

✅ 200 g de beurre doux

✅ 5 œufs entiers calibre M

✅ 80 g de farine de blé + 180 g de sucre glace

Pourquoi le cœur coulant est si difficile à réussir (et comment le rendre inratable)

Le défi de ce fondant au chocolat de l’Élysée est double : des bords assez cuits pour se démouler nets, un centre presque liquide. Sur 80 g de pâte, quelques secondes de trop suffisent à faire disparaître le cœur coulant.

Pour un fondant au chocolat inratable façon Élysée, on part d’un appareil très simple, signé Éric Paal : tant pour tant de chocolat noir 63 % et de beurre, cinq œufs, peu de farine, un sucre glace fin, puis surtout un repos de 24 heures au froid.

Cuisson millimétrée : trouver votre minute idéale selon le four et le moule

Pendant ce repos, beurre et chocolat figent, la farine s’hydrate. On obtient une pâte ferme qui tient dans les cercles, mais dont le centre fond vite quand elle passe du réfrigérateur au four très chaud.

On utilise 80 g de pâte par moule, puis on règle la cuisson : 8 minutes à 220 °C en chaleur tournante pour des cercles métalliques, 7 à 9 minutes pour des ramequins en céramique, en surveillant toujours les bords pris et le centre encore tremblotant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre chocolat et beurre, puis ajouter œufs, farine et sucre glace. Technique : Filmer l’appareil au contact, laisser reposer 24 h au réfrigérateur. Cuisson : Préchauffer à 220 °C, répartir 80 g de pâte par moule et cuire 8 minutes. Finition : Démouler aussitôt, servir tiède dès que le centre reste bien tremblotant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert On prépare une pâte dense la veille, on la laisse maturer au froid puis on enfourne très chaud : les bords saisissent, le cœur reste coulant. ✨ Le twist gourmand : Glisser au centre un petit cube de praliné ou de ganache congelée pour un coulant encore plus gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce que le centre paraisse ferme ; à ce stade, le fondant au chocolat cœur coulant devient simplement un gâteau sec.

Twists gourmands autour de la base Élysée

Servir ces fondants tièdes, saupoudrés de cacao, avec crème anglaise ou glace vanille, ou parfumés d’un zeste d’orange. La pâte se garde 48 h au frais.