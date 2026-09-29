Courge butternut rôtie : cette recette au fromage de chèvre qui change tout (et l'erreur au four à éviter absolument)

Fini la soupe de courge un peu triste : cette butternut rôtie au chèvre devient un vrai plat complet, gratiné et ultra-fondant. En suivant quelques gestes clés au four, la coque comestible cache une farce crémeuse inattendue.

Odeur de noisette rôtie, thym chaud, fromage de chèvre qui caramélise légèrement au four : la cuisine sent déjà l’automne. Sous la fourchette, la chair orangée de la courge se laisse écraser comme une purée, tandis que le dessus forme un gratin doré, presque soufflé.

On associe souvent la butternut à une soupe un peu fade ou à un gratin lourd. Pourtant, une moitié rôtie farcie d’une crème au fromage de chèvre change tout : la courge devient coque comestible, plat complet, petit plaisir du soir. Reste à maîtriser cette butternut rôtie au chèvre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut moyenne (800 g à 1 kg)

✅ 80 g de crottin de chèvre

✅ 20 cl de crème liquide

✅ 2 gousses d’ail, 1 branche de thym, huile d’olive, poivre

Pourquoi la butternut rôtie au chèvre change tout

La courge butternut a une chair douce, presque sucrée, qui se transforme en velours dès qu’on la laisse cuire lentement. Associée au caractère acidulé du crottin de chèvre, elle gagne en relief et devient vraiment gourmande.

On reste sur très peu d’ingrédients. Cette courge butternut rôtie au fromage de chèvre fonctionne grâce à ce calcul simple : un légume, un fromage au goût franc, un peu de crème, ail et thym. Rien ne brouille le contraste, et on y revient toujours.

Recette de butternut rôtie au chèvre : la méthode inratable

Pour réussir cette butternut farcie au chèvre, quelques gestes comptent. On choisit une courge moyenne pour une cuisson à cœur. On la coupe, on la creuse sans percer la peau, puis on la garnit d’une farce chèvre-crème bien poivrée. La cuisson douce à 180 °C et un court repos font le reste.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Couper la butternut en deux, ôter graines et fibres, creuser légèrement sans percer la peau. Poser les moitiés sur une plaque recouverte de papier cuisson, bien stables. Technique : Couper le crottin de chèvre en petits dés. Hacher l’ail, effeuiller le thym, puis mélanger avec la crème et le poivre pour obtenir une farce crémeuse et homogène. Cuisson : Répartir la farce dans chaque moitié de butternut. Enfourner pour environ 1 heure en cuisson douce à 180 °C ; couvrir éventuellement de papier aluminium les 45 premières minutes, puis retirer pour faire gratiner. Finition : À la sortie du four, laisser reposer 5 à 10 minutes. Rectifier l’assaisonnement, ajouter un peu de thym frais et servir chaque demi-butternut avec une salade verte croquante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Environ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce concentre les sucres de la courge. Crème et crottin de chèvre émulsionnent ; la farce reste lisse, nappante, sans trancher. ✨ Le twist gourmand : Au service, un filet de miel, quelques noix torréfiées et du thym frais apportent croquant et parfum grillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Percer la peau ou mettre trop de crème : la farce fuit et la butternut se dessèche.

Servir et varier la butternut rôtie

Avec une salade croquante, quelques noix et du raisin frais, le contraste est parfait.