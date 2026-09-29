Si votre compost ou la terre du potager sent l’ammoniac, voici ce que les pros vous ordonnent de faire immédiatement

Quand un compost qui sent l’ammoniaque ou une terre de potager pique le nez, les jardiniers professionnels parlent d’urgence agronomique. Entre excès d’azote, sol asphyxié et récoltes en danger, quels réflexes immédiats adoptent-ils vraiment ?

Une odeur piquante vous saute au nez dès que vous soulevez le couvercle du composteur ou que vous binez le potager ? Ce n’est pas “l’odeur normale du jardin”, mais un vrai signal d’alarme. Les jardiniers professionnels sont catégoriques : un tas ou une terre qui sentent l’ammoniaque doivent être pris en main immédiatement.

Car, comme le rappelle Le Parisien, « une odeur d’ammoniaque vient presque toujours d’un excès d’azote parfois aggravé par un manque d’oxygène ». Autrement dit, votre précieux engrais est en train de se volatiliser et vos futures cultures risquent d’en payer le prix. Reste à comprendre ce que cette odeur raconte… et comment réagir vite, mais bien.

Quand l’odeur d’ammoniaque remplace le parfum de sous-bois

Un compost sain sent la terre de forêt, jamais la litière de chat. Dès que l’on parle de compost qui sent l’ammoniaque, les pros pensent à un cocktail explosif : trop de matières riches en azote (tontes, épluchures, fumier, fientes) et pas assez de matières sèches comme les feuilles mortes ou le carton brun. Les micro-organismes n’ont plus assez de carbone, l’azote se transforme en ammoniac et s’échappe.

Dans la terre du potager, le scénario est proche. Après un apport généreux d’engrais azoté ou de fumier frais, l’odeur piquante indique qu’une partie de l’azote censé nourrir les plantes se perd déjà dans l’air. Si, en plus, le sol est lourd, gorgé d’eau, il manque d’oxygène et certaines zones passent en mode fermentation, avec parfois une odeur d’œuf pourri en bonus.

Les faux bons gestes qui font déborder l’azote

Nous avons tous déjà vidé d’un bloc le bac de tondeuse sur le compost. Le site t-online prévient pourtant : « Les tontes de gazon finissent souvent négligemment sur le compost, une erreur. Celui qui ignore alors quelques règles de base risque la pourriture et une terre de compost inutilisable. » Très humides et très azotées, ces tontes forment une masse gluante, sans air, qui fermente au lieu de se décomposer.

Même risque avec le fumier frais ou les fientes de poules. Pleine Vie rappelle que, même après six mois, ce compost reste « chargé en azote ammoniacal et en phosphore ». Enfoui à moins de 5 cm des semis, il chauffe le sol, l’ammoniac s’y accumule et « les radicelles des semis […] se retrouvent littéralement brûlées ». Les maraîchers étalent donc les fientes en surface et attendent au moins trois semaines avant de semer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’engrais Préservée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ajouter beaucoup de matières brunes et brasser le tas rétablit le bon rapport carbone/azote et remet de l’oxygène au cœur du compost. L’azote cesse de se transformer en ammoniac et se fixe dans l’humus, où il nourrira vraiment les plantes. 💡 Le petit plus : garder en réserve un sac de feuilles mortes ou de broyat sec près du composteur permet de corriger immédiatement le moindre début d’odeur suspecte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enterrer un tas malodorant sous de la terre ou continuer à ajouter tontes fraîches et fientes en pensant “diluer” le problème.

Plan d’urgence pour le compost et la terre du potager

Dès que l’odeur d’ammoniaque apparaît, on arrête les apports azotés (tontes fraîches, fumier, fientes, engrais liquides) et on passe en mode secours. Pour le compost, les pros conseillent :

de brasser tout le tas à la fourche pour casser les blocs tassés ;

d’ajouter en pluie des matières brunes sèches jusqu’à obtenir une texture grumeleuse, non gluante ;

de laisser le tas respirer, sans excès d’arrosage, le temps que l’odeur s’atténue.

Pour une terre qui sent l’ammoniaque, le réflexe est similaire : on stoppe immédiatement la fertilisation, on laisse le sol détrempé ressuyer, puis on l’ameublit en douceur pour l’aérer. Tant que l’odeur persiste, mieux vaut patienter avant de semer ou planter, quitte à décaler quelques rangs vers une parcelle épargnée. Petit bonus : sur les zones régulièrement concernées, un apport régulier de compost mûr et un paillis léger améliorent la structure et limitent durablement ces alertes olfactives.