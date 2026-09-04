Ne jetez plus ce déchet du poulailler : mal utilisé il tue vos plantes, bien géré il vaut 300 € d’engrais par an

À chaque nettoyage de poulailler, des kilos de fientes de poules terminent à la poubelle alors qu’elles valent bien plus qu’un simple déchet. Comment ce supposé problème peut devenir l’engrais le plus rentable et écologique de votre potager ?

À chaque nettoyage de poulailler, même scène : un seau plein de crottes qui finit au fond du bac à ordures. Pourtant, ce que l’on croit être un déchet encombrant est en réalité l’un des engrais les plus puissants du jardin, juste sous le perchoir de vos volailles.

Avec l’engouement pour les œufs frais, de plus en plus de familles se privent sans le savoir d’un trésor 100 % naturel. Le média POSITIVR rappelle ainsi que ces déjections sont surnommées « l’or brun » par les jardiniers. Encore faut-il savoir utiliser correctement les fientes de poules pour en faire un véritable engrais… sans brûler tout le potager.

Pourquoi le caca de poule vaut de l’or pour le jardin

Contrairement à un fumier classique, les fientes de poules concentrent trois nutriments clés : l’azote, le phosphore et le potassium, avec un NPK autour de 4‑3‑2. L’azote dope le feuillage, le phosphore soutient les racines et la floraison, le potassium renforce la résistance aux maladies. En bonus, calcium, magnésium et oligo‑éléments nourrissent la vie du sol.

Côté portefeuille, le choc est réel. Une poule produit environ 1 kg de fientes par semaine, soit près de 50 kg par an. Avec trois poules, cela représente environ 150 kg, l’équivalent d’une demi‑douzaine de sacs de 25 kg de fumier de poule déshydraté vendus autour de 49,90 € chacun, soit près de 300 € d’engrais par an… que beaucoup jettent encore. D’ailleurs, cet engrais maison est aussi :

gratuit et disponible toute l’année ;

local, sans transport ni emballage ;

parfait pour un potager plus autonome.

Les plantes qui adorent… et celles à ménager

Nous avons tous déjà eu envie de vider le seau directement sur les tomates. Mauvaise idée. Utilisées fraîches, les fientes de poules engrais brûlent les racines à cause d’un excès d’azote. Elles doivent toujours être compostées, séchées ou fortement diluées. Bien préparées, elles font merveille sur les salades, épinards, choux, légumes‑racines, rosiers, arbres fruitiers et pelouse.

En revanche, elles conviennent mal aux pois, haricots et autres légumineuses qui fabriquent déjà leur propre azote, ainsi qu’aux tomates, courgettes ou aubergines qui risquent de faire beaucoup de feuilles et peu de fruits. Autre règle d’or : ne jamais épandre de fientes récentes autour des légumes consommés crus, comme les laitues ou les fraises, pour limiter les risques bactériens.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies d’engrais ≈300 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les fientes de poules concentrent azote, phosphore, potassium et oligo-éléments tout en apportant beaucoup de matière organique. Elles nourrissent donc à la fois les plantes et les micro-organismes du sol, qui transforment cet « or brun » en nutriments facilement assimilables. 💡 Le petit plus : conserver toujours les fientes mélangées à la litière (paille, copeaux) : ce « marron » riche en carbone équilibre parfaitement un compost trop vert et limite les mauvaises odeurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : épandre des fientes fraîches et pures directement au pied des jeunes plants ou des légumes consommés crus : elles brûlent les racines et peuvent véhiculer des bactéries indésirables.

Trois façons simples de recycler le caca de vos poules

La méthode la plus sûre reste le compostage. On mélange fientes et litière avec des déchets de cuisine et de jardin, en alternant matières sèches et humides. Le tas chauffe, les germes sont détruits et, au bout de 6 à 12 mois, on obtient un compost sombre, à épandre en fine couche au potager, au pied des fruitiers ou dans les massifs.

Pour un engrais plus concentré, les fientes peuvent être séchées 4 à 6 semaines sous abri, réduites en poudre, puis mélangées à 1/3 pour 2/3 de terreau, sans dépasser 500 g de mélange par m². Les plus aguerris préparent aussi un engrais liquide : comme l’explique POSITIVR, il suffit de « mélanger exactement un litre d’urine et de fientes fraîches dans dix litres d’eau », avant d’arroser uniquement au pied de plantes bien installées. Résultat : des œufs, des légumes généreux et plus aucun sac d’engrais chimique à transporter.