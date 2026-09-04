Ne ratez pas septembre : ces 2 arbustes d’hiver font toute la différence pour un massif fleuri jusqu’en avril
En septembre, les jardiniers prévoyants esquissent déjà leur massif d’hiver depuis la fenêtre du salon. Deux arbustes bien choisis suffisent à transformer le jardin jusqu’au printemps.
En plein janvier, certains jardins paraissent éteints, quand d’autres gardent encore des éclats de couleur visibles depuis la fenêtre du salon. La différence ne vient pas de la chance, mais de décisions prises plusieurs mois avant l’hiver.
Ce jeu se gagne en septembre, quand la terre reste tiède et que la lumière baisse doucement. C’est alors que se dessinent les plus beaux massifs d’hiver, bâtis autour de deux arbustes capables d’illuminer le jardin de décembre au printemps.
Septembre, le mois où se dessine le massif d’hiver
La terre encore chaude favorise les racines, tandis que les pluies de fin d’été limitent les arrosages. Planté en septembre, un arbuste a le temps de s’ancrer avant les gelées et fleurit dès son premier hiver, au lieu de rester timide.
Les paysagistes esquissent leur massif hivernal dès cette période. Sur un simple croquis, ils placent au fond les grands arbustes, puis les vivaces au milieu et, devant, bulbes et petites graminées. Cette structure pensée tôt évite les trous et les plantations précipitées.
Hamamélis et cornouiller à bois rouge : le duo star de l’hiver
Nous avons tous rêvé d’un arbuste qui fleurit quand tout dort. Le hamamélis le fait : ses rubans jaunes, orangés ou rouges s’ouvrent sur le bois nu, de décembre à février, parfumés. Haut de 2 à 4 m, il aime la mi-ombre et un sol frais, bien drainé.
À côté, le cornouiller à bois rouge joue la couleur pure. Cet arbuste de 2 à 3 m se dénude en automne pour laisser briller, tout l’hiver, des tiges rouge vif presque corail. Il supporte les sols humides, apprécie le soleil et les expositions ouvertes, idéal en fond de massif.
Compléter le décor pour un jardin vivant tout l’hiver
Autour de ce duo, quelques alliés créent la magie. Les hellébores, ou roses de Noël, offrent leurs coupes blanches, roses ou pourpres de décembre à mars. Les perce-neige percent la terre gelée dès janvier, tandis que les carex gardent leurs touffes souples cuivrées ou dorées tout l’hiver.
Plantés en septembre dans un sol bien préparé, tout ce petit monde s’installe en douceur : trou large, compost, arrosage copieux, paillage. Espacés correctement, les arbustes ne se gênent pas et résistent mieux au froid. Le massif fleuri en hiver reste lumineux, presque sans entretien, quand le reste du jardin sommeille.
En bref
- En septembre, hamamélis et cornouiller à bois rouge s’installent au jardin, posant la base d’un massif d’hiver coloré et structuré. 🍂
- Plan de massif, préparation du sol, choix de vivaces et bulbes compagnons se combinent pour un massif fleuri en hiver presque sans entretien. 🪴
- Couleurs, textures et jeux de hauteurs transforment ce duo d’arbustes en véritable scène de janvier, avec quelques détails clés à ne surtout pas négliger. ✨
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