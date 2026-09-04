Liquide vaisselle : ce vieux savon de nos grands-parents m’a fait économiser plus de 100 € par an, je n’en achète plus
En France, de plus en plus de cuisines abandonnent les bouteilles de liquide vaisselle qui grignotent le budget et saturent les poubelles. Comment un simple savon vaisselle solide permet-il de reprendre la main, sans changer tout son quotidien ?
Sous l’évier, les bouteilles de liquide vaisselle s’alignent, se vident… puis reviennent discrètement sur le ticket de caisse. Trois ou cinq euros par-ci, trois ou cinq euros par-là, on a l’impression d’un achat banal. Jusqu’au jour où l’on réalise que ce simple geste pèse lourd sur le budget courses… et sur la pile de plastique qui finit à la poubelle.
Avec l’inflation et l’envie grandissante de tendre vers le zéro déchet, de nombreux foyers ont cherché une alternative plus sobre. En testant un produit que nos grands-parents connaissaient bien, ils ont changé leur vaisselle… et économisé plus de 100 euros par an. Voici comment.
Sous l’évier, un gouffre invisible pour le porte-monnaie
Un flacon de liquide vaisselle coûte souvent entre 3 et 5 € et est racheté environ une fois par mois, parfois davantage pour les familles. Sur une année, la note grimpe vite, surtout avec les références “vertes” plus chères. Pendant ce temps, les flacons plastiques s’accumulent et ne sont pas toujours correctement recyclés.
En faisant le tri, beaucoup ont constaté cette double dérive, financière et écologique. L’article de Pause Maison (Ouest-France) montre qu’en changeant simplement de format, certains foyers ont vu leur dépense vaisselle chuter, tout en réduisant nettement le nombre de bouteilles jetées.
Le savon vaisselle solide, l’ancêtre oublié qui fait le job
Le savon vaisselle solide, c’est un petit pain compact, souvent à base de savon de Marseille ou d’huiles végétales et de bicarbonate de soude. Formulé pour dégraisser casseroles et assiettes, il remplace la bouteille classique sans parfum chimique ni conservateur, avec peu ou pas d’emballage. Un vrai retour aux sources, remis au goût du jour par la tendance zéro déchet.
Nous avons tous déjà eu peur que ce format soit compliqué. En pratique, la routine est très simple :
- Mouiller une éponge ou une brosse vaisselle.
- La frotter sur le savon jusqu’à obtenir une mousse fine.
- Laver, rincer comme d’habitude.
- Laisser le pain sécher sur un porte-savon bien drainant ou dans un petit sac en tissu.
Ce changement s’est fait en douceur dans de nombreuses cuisines françaises, sans perte d’efficacité.
Plus de 100 € économisés et beaucoup moins de plastique
Selon Pause Maison, un flacon de liquide vaisselle à 3–5 € dure trois à quatre semaines, alors qu’un pain solide à 6–8 € tient deux à trois mois. Sur une année complète, l’économie peut ainsi dépasser largement la centaine d’euros, surtout dans les foyers qui utilisaient plusieurs flacons par mois.
Côté gestes, le lave-vaisselle moderne reste idéal pour les grandes tablées, tandis que le savon solide est parfait pour deux assiettes et quelques verres, en dosant très peu de produit. Petit bonus : associé à une brosse lavable, il limite aussi les éponges qui deviennent vite des nids à bactéries et les résidus chimiques rejetés dans les eaux usées. Une habitude simple, qui allège à la fois le budget et le sac de tri.
Sources
En bref
- 🧾 Selon Pause Maison, de nombreux foyers français réalisent que le liquide vaisselle pèse lourd sur le budget courses et multiplie les flacons plastiques.
- 🍽️ Une transition vers un savon vaisselle solide, utilisé avec éponge ou brosse adaptée, change la routine de vaisselle tout en restant simple au quotidien.
- 💶 Les premiers mois révèlent des économies dépassant parfois les 100 € et une nette baisse des déchets, avec quelques ajustements faciles à mettre en place.
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