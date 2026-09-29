Jardins : cette araignée jaune et noire qui envahit vos massifs en ce moment, faut-il la tuer ou la laisser ?

À la fin de l’été, une araignée jaune et noire aux allures de frelon tend ses toiles à hauteur de visage dans les jardins français. Comment reconnaître l’argiope frelon et savoir si vous devez la craindre ou la protéger ?

En retravaillant le sol après l’été, beaucoup de jardiniers sont tombés nez à nez avec une grande araignée jaune et noire, tendue au centre d’une toile parfaite, juste à hauteur de visage. Avec ses rayures de frelon, la surprise a souvent été au rendez‑vous.

Cette intruse très voyante est l’argiope frelon, aussi appelée épeire fasciée. Cette espèce, Argiope bruennichi, s’est largement répandue en France et profite des fins d’été chaudes pour atteindre sa taille maximale. Reste la grande question au jardin : faut‑il la craindre ou la protéger ?

Argiope frelon : qui est vraiment cette araignée rayée du jardin ?

Derrière ce look de guêpe se cache une grande araignée de la famille des Araneidae. La femelle atteint près de 2 cm de corps, le mâle mesure moins d’un centimètre. Son abdomen ovale rayé jaune, noir et blanc et ses pattes annelées la rendent reconnaissable au premier coup d’œil.

Elle tisse une toile circulaire basse, souvent à moins d’un mètre du sol, entre herbes hautes, massifs ou petits arbustes. Au centre, un zigzag blanc, le stabilimentum, sert de signature. Les jeunes sont nés au printemps, ont grandi tout l’été et deviennent adultes maintenant, ce qui donne parfois l’impression d’une invasion.

Faut‑il avoir peur de cette araignée aux allures de frelon ?

Son apparence peut inquiéter, pourtant, comme le résume Le Parisien, « Si l’argiope frelon peut surprendre avec son abdomen coloré et ses longues pattes, elle est tout à fait inoffensive. » Les morsures ont été observées uniquement lorsqu’on l’a coincée ou manipulée, et ont entraîné au pire une petite rougeur.

Pour les enfants comme pour les animaux de compagnie, le risque est très limité. Melty rappelle que « Malgré son apparence impressionnante, cette araignée reste timide et peu agressive. » En cas de morsure suspectée, la zone a été lavée, désinfectée puis surveillée ; un avis médical a été recommandé en cas de douleur importante ou de personne fragile.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au jardin Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Laisser l’argiope frelon tisser sa toile a limité naturellement mouches, moustiques et sauterelles, sans utiliser d’insecticides qui ont fragilisé la faune utile du jardin. 💡 Le petit plus : Observer sa toile avec les enfants, à distance, a souvent transformé la peur en curiosité, sans jamais la toucher. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Pulvériser des insecticides ou écraser l’araignée par peur, au risque d’éliminer aussi les autres alliés naturels du jardin.

Une alliée précieuse : comment vivre avec l’argiope frelon au jardin

Au centre de sa toile, l’argiope frelon se comporte comme un vrai garde‑manger vivant. Elle capture sauterelles, criquets, mouches et moustiques, les a paralysés avec son venin puis digérés à l’extérieur du corps. En réduisant ces mangeurs de feuilles, cette auxiliaire du jardin remplace avantageusement bien des insecticides chimiques.

Si sa toile barre un passage ou frôle une terrasse, nul besoin d’affolement. On a parfois simplement attendu quelques jours : l’araignée a déménagé d’elle‑même. Si vraiment elle gêne, des gants épais suffisent pour déplacer la plante ou le support où elle s’est installée vers un coin plus sauvage, tout en gardant les abords de la maison bien tondus.