Jardin : cette erreur de taille que tous font en septembre peut ruiner vos fruitiers pour plusieurs années

En septembre, des milliers de jardiniers s’attaquent à la taille des fruitiers, persuadés de bien faire. Les arboriculteurs alertent pourtant : certains coups de sécateur coûtent cher au verger.

Les feuilles blondissent à peine que le sécateur démange déjà. En septembre, beaucoup rêvent d’un grand ménage au verger, en traitant pommiers, pruniers et cerisiers de la même façon. Pourtant, une branche coupée au mauvais moment peut condamner un arbre.

Derrière cette envie d’ordre se cache une règle que les arboriculteurs répètent depuis longtemps : la taille des fruitiers en septembre ne suit pas les mêmes lois pour tous. Certains arbres réclament une intervention rapide, d’autres attendent jusqu’au cœur de l’hiver… encore faut-il savoir lesquels.

Septembre, le faux bon moment pour tailler tous les fruitiers

Entre fin d’été et premières fraîcheurs, la sève ralentit et chaque arbre prépare son repos. Les fruitiers à noyau, comme le cerisier, le pêcher ou le prunier, supportent mal les plaies ouvertes en plein froid humide, propices au chancre et à la gommose.

Les fruitiers à pépins réagissent à l’inverse. Dans bien des jardins, une taille trop précoce a déjà affaibli pommiers et poiriers pendant plusieurs saisons. Réalisée pendant le repos complet, entre décembre et février, la taille passe beaucoup mieux, car la sève s’est calmée.

Fruitier à noyau ou à pépins : la question à se poser avant un coup de sécateur

Avant tout geste, un tri simple s’impose. Les arbres qui donnent des fruits à noyau dur (cerise, prune, abricot, pêche) sont les fruitiers à noyau. Ceux qui abritent des pépins au centre du fruit, comme la pomme ou la poire, sont les fruitiers à pépins.

Pour les noyaux, les pros taillent juste après la récolte, entre juin et août pour le prunier, parfois jusqu’en fin de mois de septembre pour les variétés tardives. En septembre, l’arbre a encore le temps de cicatriser si la coupe reste légère. Les pépins, eux, attendent tranquille le repos hivernal.

Cerisier, prunier, abricotier, pêcher : en septembre, seulement bois mort, branches malades ou qui se croisent, par temps sec.

: en septembre, seulement bois mort, branches malades ou qui se croisent, par temps sec. Pommier, poirier, cognassier : pas de taille de structure avant l’hiver ; au mieux une petite branche morte vraiment gênante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Protection de l’arbre Renforcée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Respecter le calendrier propre aux fruitiers à noyau et aux fruitiers à pépins concentre les coupes aux périodes où l’arbre cicatrise vite. Les plaies s’infectent moins et la vigueur reste disponible pour fructifier. 💡 Le petit plus : Noter sur une étiquette le mois de taille de chaque arbre évite les confusions quand le sécateur ressort. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler pommiers et poiriers en septembre, ou rabattre fortement pruniers et cerisiers en plein hiver, ouvre la porte au chancre, à la gommose et à un verger qui décline.

Les bons gestes maintenant pour un verger qui repart bien au printemps

En attendant la grande taille d’hiver, septembre sert surtout à préparer le terrain. Observer chaque arbre, repérer les branches cassées par les récoltes, noter ce qui devra être coupé plus tard, tout cela compte. Les outils, eux aussi, gagnent à être nettoyés, affûtés et désinfectés.

Au moment d’intervenir, mieux vaut choisir une journée sèche et douce, éviter la pluie annoncée, et désinfecter les lames à l’alcool à 70 degrés. Sur les fruitiers à noyau, un mastic appliqué sur les coupes de plus de trois ou quatre centimètres rassure vraiment.