Courges : ce geste de taille en septembre que les maraîchers font en secret pour des courges géantes au potager

En septembre, certains maraîchers taillent discrètement leurs courges coureuses et voient gonfler des fruits géants au potager. Quel est ce geste précis qui change toute la récolte ?

En septembre, certains potagers semblent enchantés : au milieu des feuilles fatiguées apparaissent de grosses citrouilles rebondies. Dans d’autres jardins, malgré les mêmes semis, les lianes s’étirent partout pour une récolte de petites courges décevantes.

Ce contraste cache un geste très simple que les maraîchers répètent chaque fin d’été. En quelques coups de sécateur, ils forcent la plante à abandonner ses caprices de dernière minute pour gonfler seulement quelques fruits choisis, souvent spectaculaires.

Pourquoi vos courges s’épuisent

Les courges coureuses – potirons et butternuts de Cucurbita maxima ou moschata – étalent de longues tiges rampantes qui ont vite envahi plusieurs mètres carrés. Tant qu’on ne les stoppe pas, elles continuent à produire feuilles, nouvelles pousses et petites fleurs en septembre, alors que les premiers fruits sont déjà bien formés.

Résultat : la sève se disperse dans cette jungle verte. Les mini-courges formées tardivement n’ont presque jamais le temps de mûrir avant les gelées, tandis qu’un feuillage trop dense garde l’humidité et favorise les maladies de fin de saison, comme l’oïdium.

Le geste de taille de septembre

Nous avons tous déjà laissé nos courges courir sans oser couper. Pourtant, la taille des courges en septembre se fait vite : entre fin août et fin septembre, quand les fruits ont la taille d’un ballon de football et sont encore peu colorés, chaque pied se règle en quelques minutes.

Sur chaque liane, on choisit d’abord les fruits à garder : 2 ou 3 pour des spécimens géants, 4 à 6 pour une bonne quantité. À partir du dernier fruit conservé, on remonte la tige, on compte exactement deux feuilles, puis on coupe juste après ; au passage, fleurs tardives et mini-courges ont été supprimées, sans toucher aux variétés non coureuses.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte Plus de fruits mûrs 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La coupe après deux feuilles stoppe les pousses inutiles et concentre la sève dans les courges choisies. 💡 Le petit plus : Marquer les fruits gardés avec un ruban évite d’hésiter au moment de tailler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler aussi les courges non coureuses ou couper trop près du fruit.

Soins, récolte et conservation

Après la taille, les soins ont fait la différence. Les arrosages sont devenus plus espacés mais plus abondants, toujours au pied, sans mouiller les feuilles. Un paillage épais garde la fraîcheur et, sous chaque fruit, une tuile, une ardoise ou une planche limite la pourriture liée à l’humidité du sol.

Pour garder ces courges géantes jusqu’en hiver, le pédoncule devient l’allié numéro un. On a récolté quand la peau a durci et que ce petit bout de tige était sec, brun et ligneux ; au sécateur, on laisse 4 à 5 cm de pédoncule, puis on stocke les fruits sur paille ou cagette, dans une pièce sèche et aérée autour de 10 à 13 °C, sans les entasser.