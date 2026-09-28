Tailler vos haies en septembre : cette erreur sur l’arrêté préfectoral peut vous valoir une amende salée

En septembre, beaucoup de particuliers ressortent le taille-haie en pensant être tranquilles. Entre nouveaux arrêtés préfectoraux et protection des oiseaux, quels pièges éviter avant de couper ?

Premier week-end de septembre, le ciel est encore doux, le taille-haie vient de sortir du garage… et parfois, c’est une lettre d’amende qui tombe quelques jours plus tard. Le propriétaire était pourtant persuadé de respecter les horaires de bruit autorisés par la mairie.

Nous avons beaucoup associé l’automne à la liberté de tout couper au jardin. Or, entre les recommandations de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le Code de l’environnement et de nouveaux arrêtés départementaux, le calendrier a changé. Pour tailler ses haies en septembre sans mauvaise surprise, mieux vaut connaître les vraies règles du jeu.

Septembre, une fenêtre plus favorable… mais pas un blanc-seing

Pour les jardiniers amateurs, septembre reste globalement une bonne période : la LPO conseille d’éviter les tailles entre le 16 mars et le 31 août afin de ne pas déranger les oiseaux nicheurs. Dans de nombreux départements, la période d’interdiction des travaux sur les haies recouvre justement le printemps et l’été, ce qui fait de l’automne le moment où l’on reprend normalement les gros travaux de coupe.

La confusion vient souvent d’un réflexe : on vérifie seulement l’arrêté municipal sur le bruit. Un habitant a été sanctionné après avoir taillé sa haie mitoyenne un dimanche de septembre, alors que l’horaire respectait parfaitement la réglementation sonore. Ce n’était pas le tapage diurne qui posait problème, mais le non-respect potentiel du calendrier environnemental lié à la protection de la faune.

Arrêté préfectoral, mairie, PAC : qui décide pour votre haie ?

Depuis 2025, le Code de l’environnement prévoit que chaque département fixe, par arrêté préfectoral, une période d’interdiction des travaux sur les haies en fonction des enjeux écologiques locaux ; cette période dure au minimum 21 semaines. Ses dates peuvent donc varier d’un territoire à l’autre. Pour un jardin privé, la règle prioritaire reste cet arrêté, complété par les arrêtés municipaux sur les bruits de voisinage ou, parfois, le débroussaillement en zone à risque incendie.

Autre source de confusion : les agriculteurs aidés par la Politique agricole commune (PAC) sont soumis aux règles des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), qui leur interdisent de tailler haies et arbres du 16 mars au 15 août. Ces contraintes ne s’appliquent pas automatiquement aux particuliers, mais tout le monde reste concerné par l’interdiction de détruire des nids d’oiseaux protégés prévue par le Code de l’environnement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque d’amende évité Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vérifiant d’abord les arrêtés préfectoraux et municipaux, puis l’intérieur de la haie, on évite la plupart des infractions et on préserve les oiseaux encore présents. 💡 Le petit plus : faire une capture d’écran de l’arrêté préfectoral et la ranger avec vos papiers de jardinage pour l’avoir sous la main chaque automne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : croire qu’après le 1er septembre tout est permis et tailler sans vérifier ni la réglementation locale ni la présence de nids.

Les bons réflexes avant de sortir le taille-haie en septembre

Avant de couper, quelques minutes de vérification changent tout. D’abord, consulter le site de la préfecture pour retrouver l’arrêté sur les travaux en bordure de champs, haies ou talus ; ensuite, jeter un œil au site de la mairie pour les horaires de bruit et d’éventuels arrêtés de débroussaillement, surtout en zone à risque incendie.

Sur le terrain, une inspection lente de la haie s’impose : nous avons tous déjà vu un merle nourrir encore ses petits en fin d’été. Si un nid est occupé, on reporte la taille sur cette portion. En privilégiant une coupe légère par temps sec, et en prévenant le voisin pour une haie mitoyenne, l’entretien reste efficace, discret et respectueux de la biodiversité comme du voisinage.