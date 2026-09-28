Oubliez la pizza classique : cette version sans pâte avec ce légume, prête en 15 min, est bien plus légère pour le soir

Une pizza de pomme de terre à la poêle, sans pâte, promet un dîner express plus léger qu’une margherita classique. Mais encore faut-il maîtriser deux gestes clés pour réussir ce trompe-l’œil.

Oubliez la pizza classique : cette recette lui ressemble trait pour trait, mais elle est bien plus saine

À première vue, on jurerait une mini pizza sortie du four : disque doré, bord croustillant, fromage filant, œufs au jaune brillant. Pourtant, sous cette apparence familière, la pâte a complètement disparu.

À la place, une base de légumes et d’œufs, prête en un quart d’heure dans une simple poêle. Une fausse pizza plus légère, sans farine, qui cale vraiment. Restent quelques règles techniques pour obtenir ce résultat bluffant soir après soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pomme de terre moyenne déjà cuite (environ 150 g)

✅ 2 œufs entiers

✅ 30 à 40 g de fromage râpé + 1 c. à café d’huile d’olive

✅ Sel, poivre, 1/4 c. à café de paprika doux, oignon vert, 1 c. à soupe de pesto

Pourquoi cette “fausse pizza” est plus légère qu’une pizza classique

Cette pizza sans pâte repose sur une pomme de terre déjà cuite, deux œufs et un peu de fromage. Résultat : moins de farine raffinée, davantage de protéines et une satiété durable. La cuisson à la poêle limite aussi l’huile, tout en gardant le plaisir d’une vraie pizza.

Ingrédients pour une pizza de pomme de terre à la poêle

On choisit une pomme de terre à chair ferme, cuite à l’avance, que l’on écrase grossièrement avec huile, sel et paprika. Associée aux œufs, elle forme la base de cette pizza de pomme de terre à la poêle (sans pâte), soutenue par une fine couche de fromage râpé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher la pomme de terre cuite, l’écraser avec huile, sel et paprika, en gardant quelques morceaux. Technique : Chauffer une poêle antiadhésive, répartir le fromage râpé, puis étaler la pomme de terre en disque dès qu’il fond. Cuisson : Couvrir, cuire la base 4 à 5 minutes à feu moyen puis moyen-doux, casser les œufs dessus et laisser prendre les blancs. Finition : Retirer du feu, reposer 2 à 3 minutes, parsemer d’oignon vert, ajouter le pesto, poivrer et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories (approx.) ≈ 420 kcal 🔍 Le secret de l’expert Le fromage fondu au fond de la poêle grille légèrement et devient croustillant. Il colle la pomme de terre écrasée, dont l’amidon déjà cuit sert de liant naturel, sans farine. ✨ Le twist gourmand : On termine par quelques filets de pesto au basilic, ajoutés hors du feu, pour apporter fraîcheur, couleur et bonnes graisses. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Partir d’une pomme de terre crue ou d’un feu trop vif : la base brûle avant de cuire, les œufs restent crus.

Variantes pour tous les jours : veggie, très protéinée, “margherita” light

On peut parsemer la base encore chaude de dés de tomate, de roquette ou de courgette sautée pour une version veggie. Les amateurs de protéines ajouteront des lamelles de poulet rôti. En jouant simplement sur les toppings, chaque soir prend des airs de margherita légère.