Je n’achète plus jamais de plats préparés depuis que ce plat mijoté à moins de 4 € se lance en 10 min et cuit tout seul

Entre budget serré et soirées de flemme, les plats préparés semblaient inévitables. Jusqu'à ce chili con carne express pas cher qui mijote pendant que vous soufflez.

Une odeur de tomate mijotée, de bœuf grillé et d’épices chaudes emplit la cuisine. Dans la cocotte, le chili con carne bout à peine ; la sauce épaisse enveloppe les haricots rouges sans coller au fond.

On connaît ces soirs où le plat préparé finit au micro-ondes ; ce chili con carne express pas cher, lui, se lance en dix minutes dans une seule casserole. Et s’il devenait le réflexe des soirs de flemme ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de bœuf haché

✅ 1 boîte de haricots rouges (400 g)

✅ 1 boîte de tomates concassées (400 g)

✅ 1 gros oignon, 1 gousse d’ail, huile d’olive, cumin, paprika fumé, piment, sel, poivre, 10 cl d’eau

Les ingrédients du chili con carne express à moins de 4 €

Ce chili con carne repose sur des produits de placard : boîtes de haricots rouges, tomates concassées, un peu de bœuf, un oignon, une gousse d’ail.

Avec des marques distributeur, on reste sous 4 € pour quatre assiettes ; les haricots remplacent une partie de la viande, le plat cale sans faire flamber le budget.

Pas à pas : le chili qui mijote tout seul pendant que le riz cuit

On fait d’abord fondre l’oignon et l’ail dans l’huile, puis on ajoute le bœuf haché, qu’on émiette. Une fois le rose disparu, on jette cumin, paprika fumé et piment.

Ensuite, la recette devient presque autonome : on verse tomates, haricots, un peu d’eau, on sale et on poivre. Le chili mijote alors vingt à vingt-cinq minutes à feu doux, couvercle entrouvert, pendant que le riz cuit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignon et ail, les faire revenir 4–5 minutes dans l’huile. Technique : Ajouter le bœuf haché, l’émietter finement, cuire à feu vif jusqu’à disparition du rose, ajouter les épices. Cuisson : Incorporer tomates, haricots rouges égouttés, eau et éventuellement bouillon, saler, poivrer, porter à frémissement puis mijoter 20–25 minutes à feu doux. Finition : Ajuster la texture avec un peu d’eau ou en laissant réduire, rectifier l’assaisonnement, servir bien chaud avec l’accompagnement choisi.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1 € / personne 🔍 Le secret de l’expert Le secret : faire dorer oignon et viande avant les liquides, torréfier les épices, puis laisser réduire jusqu’à sauce nappante. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, ajouter un carré de chocolat noir et une pincée de paprika fumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter l’ébullition à gros bouillons : la viande sèche, les haricots se défont, la sauce reste aqueuse ; garder un frémissement.

Batch cooking : une casserole, plusieurs dîners maison au congélateur

Ce chili se congèle très bien : on double les quantités, on laisse refroidir, on range en boîtes hermétiques.

Il suffit ensuite de le réchauffer doucement avec un filet d’eau et de l’accompagner de riz, tortillas, pain ou pomme de terre vapeur pour remplacer n’importe quel plat préparé.