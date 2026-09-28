Fini les brioches 3h de pousse : ces mini babkas caramel beurre salé, prêtes en 20 min, cachent un ingrédient inattendu
En semaine ou le week-end, ces mini babkas caramel beurre salé sans pousse s’improvisent à la dernière minute au four de votre cuisine. En 20 minutes seulement, la pâte au skyr tressée gonfle et révèle un cœur généreux que cette recette détaille pas à pas.
L’odeur de brioche chaude, le cœur au caramel qui file sur les doigts… On y pense souvent au dernier moment, quand la brioche classique réclame déjà des heures de pousse.
Avec ces mini babkas au caramel beurre salé, tout change : une brioche express au skyr sans temps de pousse, 20 minutes de four, des spirales dorées et une mie moelleuse.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte : 250 g farine, 35 g sucre, 1 sachet levure chimique, 1 pincée sel
- ✅ 150 g skyr nature, 1 œuf, 40 g beurre fondu
- ✅ Garniture : 160 g caramel beurre salé épais et froid
- ✅ Dorure et finition : 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe lait, fleur de sel, un peu de farine pour le plan de travail
Fini, les brioches qui demandent 3h de pousse : ces mini babkas au caramel beurre salé sortent dorées en 20 minutes
On mise ici sur des mini babkas caramel beurre salé sans pousse : même allure tressée, mais pâte façon cake brioché, sans levure boulangère.
Fini, les brioches qui demandent 3h de pousse : ces mini babkas au caramel beurre salé sortent dorées en 20 minutes
Ici, on obtient une babka rapide sans temps de pousse grâce à la levure chimique et à la pâte au skyr : la pâte gonfle directement au four et reste bien moelleuse. Le façonnage reste très simple : rouler, fendre, tresser.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, puis mélanger farine, sucre, levure et sel. Ajouter skyr, œuf et beurre fondu pour obtenir une pâte souple non collante.
- Technique : Diviser en 8 portions, étaler en petits rectangles farinés, napper chacun d’une fine couche de caramel beurre salé épais et froid.
- Cuisson : Rouler chaque rectangle en boudin, fendre dans la longueur en gardant une extrémité, tresser les deux brins garniture vers le haut, déposer sur une plaque.
- Finition : Dorer au mélange jaune d’œuf et lait, cuire 20 minutes à 180 °C à mi‑hauteur, laisser reposer 5 minutes, parsemer de fleur de sel.
Fini, les brioches qui demandent 3h de pousse : ces mini babkas au caramel beurre salé sortent dorées en 20 minutes
Ces babkas se servent tièdes au goûter ou au brunch, puis se conservent deux jours en boîte hermétique, à réchauffer quelques minutes pour réveiller le cœur fondant.
En bref
- ⏱️ En 35 minutes à la maison, ces mini babkas caramel beurre salé sans pousse transforment brioche du goûter grâce à une pâte express au skyr.
- 🥖 La levure chimique et une pâte souple non collante permettent un façonnage tressé rapide, avant une cuisson à 180 °C en portions individuelles.
- ✨ Entre caramel beurre salé épais, dorure brillante et pincée de fleur de sel, quelques gestes de chef transforment ces babkas express en bouchées ultra gourmandes.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité