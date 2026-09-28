Fini les brioches 3h de pousse : ces mini babkas caramel beurre salé, prêtes en 20 min, cachent un ingrédient inattendu

En semaine ou le week-end, ces mini babkas caramel beurre salé sans pousse s’improvisent à la dernière minute au four de votre cuisine. En 20 minutes seulement, la pâte au skyr tressée gonfle et révèle un cœur généreux que cette recette détaille pas à pas.

L’odeur de brioche chaude, le cœur au caramel qui file sur les doigts… On y pense souvent au dernier moment, quand la brioche classique réclame déjà des heures de pousse.

Avec ces mini babkas au caramel beurre salé, tout change : une brioche express au skyr sans temps de pousse, 20 minutes de four, des spirales dorées et une mie moelleuse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 250 g farine, 35 g sucre, 1 sachet levure chimique, 1 pincée sel

✅ 150 g skyr nature, 1 œuf, 40 g beurre fondu

✅ Garniture : 160 g caramel beurre salé épais et froid

✅ Dorure et finition : 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe lait, fleur de sel, un peu de farine pour le plan de travail

Fini, les brioches qui demandent 3h de pousse : ces mini babkas au caramel beurre salé sortent dorées en 20 minutes

On mise ici sur des mini babkas caramel beurre salé sans pousse : même allure tressée, mais pâte façon cake brioché, sans levure boulangère.

Fini, les brioches qui demandent 3h de pousse : ces mini babkas au caramel beurre salé sortent dorées en 20 minutes

Ici, on obtient une babka rapide sans temps de pousse grâce à la levure chimique et à la pâte au skyr : la pâte gonfle directement au four et reste bien moelleuse. Le façonnage reste très simple : rouler, fendre, tresser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, puis mélanger farine, sucre, levure et sel. Ajouter skyr, œuf et beurre fondu pour obtenir une pâte souple non collante. Technique : Diviser en 8 portions, étaler en petits rectangles farinés, napper chacun d’une fine couche de caramel beurre salé épais et froid. Cuisson : Rouler chaque rectangle en boudin, fendre dans la longueur en gardant une extrémité, tresser les deux brins garniture vers le haut, déposer sur une plaque. Finition : Dorer au mélange jaune d’œuf et lait, cuire 20 minutes à 180 °C à mi‑hauteur, laisser reposer 5 minutes, parsemer de fleur de sel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert La levure chimique gonfle la pâte au four. Le skyr apporte du moelleux, le beurre limite le gluten ; la mie reste tendre. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des noisettes torréfiées au caramel, parfumer la pâte à la vanille ou orange, et servir avec un léger filet de caramel chaud. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas ajouter trop de farine ni trop pétrir, la pâte durcirait. Un caramel trop liquide coule sur la plaque et brûle pendant la cuisson.

Fini, les brioches qui demandent 3h de pousse : ces mini babkas au caramel beurre salé sortent dorées en 20 minutes

Ces babkas se servent tièdes au goûter ou au brunch, puis se conservent deux jours en boîte hermétique, à réchauffer quelques minutes pour réveiller le cœur fondant.