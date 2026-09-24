Ces brioches torsadées au caramel sans temps de pousse : cet ingrédient secret et cette erreur à éviter

Envie de brioches torsadées au caramel sans temps de pousse, prêtes plus vite qu’une tournée de crêpes ? Cette version express au skyr promet un cœur fondant irrésistible.

Dans le four, la pâte gonfle, la surface dore et une odeur de beurre chaud au caramel envahit la cuisine. À la première bouchée, la mie se détache en filaments et le cœur de caramel beurre salé reste presque coulant.

On parle ici de brioches torsadées au caramel sans temps de pousse, prêtes en moins d’une heure et capables de faire oublier la pile de crêpes du goûter. Pas de levure boulangère ni de repos au chaud ; tout se joue dans une pâte maline, façonnée puis enfournée aussitôt.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte express : 200 g farine, 150 g skyr nature, 1 œuf, 45 g sucre, 40 ml lait, 40 g beurre fondu, 11 g levure chimique, 1 pincée sel

✅ Garniture : 180 g caramel beurre salé épais, bien froid

✅ Dorure : 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe lait

✅ Pour ajuster : un peu de farine en plus si la pâte colle

Brioches torsadées au caramel sans temps de pousse : la brioche express qui remplace les crêpes du goûter

Dans une brioche classique, la levure boulangère impose plusieurs repos et parfois une vraie déception si la pâte ne lève pas. Avec cette brioche sans temps de pousse, on mélange, on façonne, on enfourne ; le goûter arrive presque aussi vite qu’une tournée de crêpes.

La clé tient dans la levure chimique, qui agit en cuisson, et dans le skyr, produit laitier épais qui donne à la pâte une texture souple et moelleuse. Résultat : des brioches torsadées au caramel beurre salé à la mie filante, prêtes en moins d’une heure.

Préparer la pâte express au skyr, sans pétrissage ni temps de pousse

On commence par réunir les ingrédients secs dans un saladier, puis on ajoute skyr, œuf, lait et beurre fondu. La pâte doit former une boule homogène, souple et légèrement satinée. Si elle accroche un peu aux doigts, on ajoute seulement un voile de farine.

Cette brioche sans levure boulangère se travaille aussitôt. On étale la pâte au rouleau en rectangle, facile à garnir. Le caramel beurre salé bien froid se répartit en fine couche pour ne pas déchirer la pâte au moment du roulage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger secs, ajouter skyr, œuf, lait, beurre, former une boule souple. Technique : Étaler en rectangle, étaler le caramel froid, rouler en boudin serré. Cuisson : Couper 8 tronçons, fendre, torsader, dorer, cuire 16 à 20 minutes à 180 °C. Finition : Laisser tiédir 5 minutes pour un cœur bien fondant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Moins d’1 h 🔍 Le secret de l’expert Skyr et levure chimique travaillent ensemble : humidité, vapeur et gonflement rapide donnent une mie très moelleuse sans pousse. ✨ Le twist gourmand : Filet de caramel tiédi et pincée de fleur de sel à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de farine ou un caramel tiède : la torsade sèche et le caramel s’échappe.

Cuisson, tiédissement et service : garder un cœur coulant

On sert ces brioches torsadées au caramel tièdes, avec un chocolat chaud ou un café. Une fois refroidies, on les garde en boîte hermétique et on les réchauffe pour retrouver leur moelleux.