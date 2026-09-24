Blanquette : si vous la faites encore au veau, vous ratez ce poisson blanc qui fait tout disparaître des assiettes

Vous en avez assez des blanquettes de cabillaud fades, avec un poisson sec et une sauce qui file ? Cette version, testée en semaine, change tout sans compliquer la recette.

Plus personne n’en laisse une miette : ma blanquette n’a jamais été aussi savoureuse que depuis que je la fais au cabillaud

Dans la cuisine, une odeur de poireaux fondus, de beurre et de bouillon monte de la sauteuse. La sauce épaissit doucement, le cabillaud attend encore à part, et déjà on salive. Depuis qu’on prépare la blanquette comme ça, les assiettes reviennent littéralement vides.

Cette blanquette de cabillaud garde tout le réconfort de la version traditionnelle, mais gagne en légèreté et en parfum. Le secret tient à deux choses simples : une sauce profondément aromatique, et un poisson saisi puis ajouté seulement à la fin. On passe aux détails.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de dos de cabillaud bien frais

✅ 2 poireaux, 180 g de carottes, 150 g de champignons de Paris

✅ 1 L de bouillon, 4 c. à soupe de fécule de maïs, 150 g de crème liquide entière

✅ 280 g de riz blanc, persil frais, sel et poivre

Les bons ingrédients pour une blanquette de cabillaud qui ne sèche jamais

Pour une blanquette de cabillaud facile qui fait l’unanimité, on démarre par un beau dos de cabillaud, épais et sans arêtes. Frais ou décongelé lentement au réfrigérateur, il doit rester bien nacré. Autour, le trio poireaux–carottes–champignons apporte le fondant, tandis que bouillon, fécule de maïs et crème construisent la future sauce nappante.

Pas à pas : la méthode inratable pour une blanquette de cabillaud crémeuse

Pour éviter le poisson bouilli et le poisson sec, on va dissocier les temps de cuisson. D’abord on saisit rapidement le cabillaud pour concentrer les saveurs, puis on prend le temps de faire mijoter les légumes avant d’y remettre le poisson, tout à la fin.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer poireaux, carottes et champignons, les émincer finement ; couper le cabillaud en gros cubes. Technique : Chauffer l’huile avec 10 g de beurre ; saisir le cabillaud 1 à 2 minutes par face, puis réserver. Cuisson : Dans la même sauteuse, ajouter beurre restant, légumes et ail ; faire revenir 7 à 8 minutes. Finition : Verser bouillon, fécule délayée et bouquet garni ; mijoter 15 à 20 minutes, puis ajouter crème, cabillaud émietté et persil.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert La réussite repose sur une courte saisie, qui concentre les sucs de cuisson, puis une finition douce dans la sauce chaude. Le cabillaud ne dépasse jamais l’ébullition et reste incroyablement moelleux. ✨ Le twist gourmand : Un trait de vin blanc sec pour déglacer, puis quelques zestes de citron donnent une fraîcheur très élégante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : L’erreur majeure consiste à laisser bouillir la sauce après ajout du poisson ou de la crème ; tout devient sec et granuleux.

Riz blanc, dressage et petites touches qui font plat de chef

Pendant que la blanquette mijote, on cuit un riz basmati ou thaï dans une eau bien salée.

On sert en assiettes creuses : riz bien chaud dessous, généreuse louche de blanquette de cabillaud au riz par-dessus, persil et citron.