Crêpes à l’airfryer : cette méthode de Julie Andrieu en 10 min évite la poêle et l’erreur qui les rend compactes
Fini les crêpes déchirées à la poêle : Julie Andrieu mise sur l’airfryer pour une pile dorée, épaisse et moelleuse en quelques minutes. Quels gestes et réglages rendent ces crêpes si légères et presque impossibles à rater ?
Crêpes à l’airfryer : la recette de Julie Andrieu prête en 10 minutes pour des crêpes légères et inratables
L’odeur du beurre fondu, la pâte qui bulle et ce bord légèrement croustillant… On aime tout dans les crêpes, sauf le moment où il faut les retourner sans les déchirer. Avec la méthode de Julie Andrieu, l’airfryer prend le relais de la poêle et promet des crêpes épaisses, moelleuses et régulières. Le plus bluffant reste la simplicité du geste.
Pas de risque de crêpe collée, pas d’éclaboussures ; la pâte cuit tranquillement, calée entre deux feuilles de papier sulfurisé dans le panier. En dix minutes montre en main, on obtient une pile de crêpes à l’airfryer dorées, prêtes à garnir. Reste à maîtriser la pâte spéciale airfryer et le bon réglage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 350 g de farine T55 + 1 c. à café de bicarbonate de soude
- ✅ 3 œufs + 1 c. à soupe de cassonade
- ✅ 250 g de lait + 250 g de yaourt nature
- ✅ 40 g de beurre doux fondu + 1 pincée de sel
Pourquoi l’airfryer change tout pour les crêpes (sans poêle, sans stress)
Dans l’airfryer, l’air chaud entoure la pâte et la cuit des deux côtés sans intervention. On oublie la poêle à graisser : on verse, on empile, on lance la minuterie, et les crêpes sortent dorées, souples et régulières.
Pas à pas : la recette de crêpes à l’airfryer prête en 10 minutes
Tout se joue dans la pâte : on mélange d’abord farine, bicarbonate de soude et cassonade, puis les œufs. Le mélange lait–yaourt arrive ensuite, pour apporter moelleux. Le beurre fondu tiédi termine la pâte, la lisse et prépare une belle coloration.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tamiser farine, bicarbonate et cassonade, mélanger lait avec yaourt, battre les œufs.
- Technique : Creuser un puits, verser les œufs, ajouter peu à peu lait–yaourt en fouettant.
- Cuisson : Ajouter sel et beurre fondu, lisser, puis verser une fine louche sur une feuille de papier sulfurisé dans le panier.
- Finition : Empiler feuilles et pâte jusqu’aux 3/4 du panier, cuire 3 min à 180 °C, vérifier la dorure, prolonger d’1 min si besoin.
Idées de garnitures et variantes gourmandes
Ces crêpes épaisses supportent bien les garnitures généreuses : sucre, confiture, pâte à tartiner, fruits frais. On peut les garder 24 h au frais, filmées, puis les réchauffer 1 min à 150 °C dans l’airfryer.
Sources
En bref
- 🍳 Julie Andrieu signe une recette de crêpes airfryer familiale, prête en environ 10 minutes grâce à une pâte spéciale plus épaisse et moelleuse.
- 🔥 La méthode détaille les ingrédients clés et l’ordre des mélanges, puis une cuisson en panier avec papier sulfurisé et contrôle de la dorure.
- 😋 Entre astuces express, twist gourmand et consignes pour éviter les crêpes compactes, cette version de crêpes à l’airfryer promet un résultat étonnamment léger.
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