Crêpes à l’airfryer : cette méthode de Julie Andrieu en 10 min évite la poêle et l’erreur qui les rend compactes

Fini les crêpes déchirées à la poêle : Julie Andrieu mise sur l’airfryer pour une pile dorée, épaisse et moelleuse en quelques minutes. Quels gestes et réglages rendent ces crêpes si légères et presque impossibles à rater ?

Crêpes à l’airfryer : la recette de Julie Andrieu prête en 10 minutes pour des crêpes légères et inratables

L’odeur du beurre fondu, la pâte qui bulle et ce bord légèrement croustillant… On aime tout dans les crêpes, sauf le moment où il faut les retourner sans les déchirer. Avec la méthode de Julie Andrieu, l’airfryer prend le relais de la poêle et promet des crêpes épaisses, moelleuses et régulières. Le plus bluffant reste la simplicité du geste.

Pas de risque de crêpe collée, pas d’éclaboussures ; la pâte cuit tranquillement, calée entre deux feuilles de papier sulfurisé dans le panier. En dix minutes montre en main, on obtient une pile de crêpes à l’airfryer dorées, prêtes à garnir. Reste à maîtriser la pâte spéciale airfryer et le bon réglage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de farine T55 + 1 c. à café de bicarbonate de soude

✅ 3 œufs + 1 c. à soupe de cassonade

✅ 250 g de lait + 250 g de yaourt nature

✅ 40 g de beurre doux fondu + 1 pincée de sel

Pourquoi l’airfryer change tout pour les crêpes (sans poêle, sans stress)

Dans l’airfryer, l’air chaud entoure la pâte et la cuit des deux côtés sans intervention. On oublie la poêle à graisser : on verse, on empile, on lance la minuterie, et les crêpes sortent dorées, souples et régulières.

Pas à pas : la recette de crêpes à l’airfryer prête en 10 minutes

Tout se joue dans la pâte : on mélange d’abord farine, bicarbonate de soude et cassonade, puis les œufs. Le mélange lait–yaourt arrive ensuite, pour apporter moelleux. Le beurre fondu tiédi termine la pâte, la lisse et prépare une belle coloration.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tamiser farine, bicarbonate et cassonade, mélanger lait avec yaourt, battre les œufs. Technique : Creuser un puits, verser les œufs, ajouter peu à peu lait–yaourt en fouettant. Cuisson : Ajouter sel et beurre fondu, lisser, puis verser une fine louche sur une feuille de papier sulfurisé dans le panier. Finition : Empiler feuilles et pâte jusqu’aux 3/4 du panier, cuire 3 min à 180 °C, vérifier la dorure, prolonger d’1 min si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Rapidité ≈ 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt apporte de l’acidité, le bicarbonate réagit et fait lever la pâte ; la mie reste aérée et moelleuse malgré la cuisson très rapide à l’air chaud. ✨ Le twist gourmand : Pour alléger encore, remplacer 50 g de lait par 50 g d’eau et ajouter une cuillère de vanille liquide ou de fleur d’oranger. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne remplissez jamais plus des 3/4 du panier : des couches trop épaisses bloquent l’air chaud et donnent des crêpes compactes, pâles et parfois collées.

Idées de garnitures et variantes gourmandes

Ces crêpes épaisses supportent bien les garnitures généreuses : sucre, confiture, pâte à tartiner, fruits frais. On peut les garder 24 h au frais, filmées, puis les réchauffer 1 min à 150 °C dans l’airfryer.