Pachade auvergnate : cette crêpe épaisse méconnue plus gourmande que les crêpes, si vous évitez ce piège

En Auvergne, la pachade auvergnate, crêpe épaisse cachée dans les cuisines familiales, fait de l’ombre aux crêpes classiques. Mais sans un certain geste au feu doux, elle tourne vite au fiasco.

Dans la poêle, le beurre mousse, les lamelles de pommes dorent, un parfum de lait sucré emplit la cuisine. On croit préparer une simple crêpe, jusqu’à ce que la pâte, plus dense, recouvre les fruits en couche épaisse. À la découpe, le cœur apparaît moelleux, presque crémeux.

Cette spécialité porte un nom qu’on entend peu hors d’Auvergne : la pachade auvergnate, crêpe épaisse des goûters familiaux. Généreuse, rustique, elle supporte mal qu’on la traite comme une crêpe fine : pâte trop liquide, feu trop vif, centre encore cru. Pour retrouver son flan moelleux, certains gestes comptent plus que la recette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de farine de blé, 3 œufs, 25 cl de lait entier, 5 cl de crème, 25 g de sucre, 1 pincée de sel

✅ 20 g de beurre fondu dans la pâte + 20 g de beurre demi-sel pour la poêle de 24–26 cm

✅ 2 à 3 pommes Golden ou Reine des Reinettes (350 à 400 g), 1 c. à soupe de sucre roux

✅ 1 c. à soupe de rhum ambré ou quelques gouttes de vanille, sucre glace pour servir

Pachade auvergnate : cette crêpe épaisse méconnue plus gourmande que l’originale

Contrairement à une crêpe classique, la pachade repose sur une pâte nettement plus épaisse, qui se rapproche d’un appareil à clafoutis. Elle enrobe les fruits directement dans la poêle, puis gonfle doucement à feu doux. Résultat : bords dorés, centre moelleux, fruits fondants qui parfument toute la pâte.

Pachade auvergnate : la pâte épaisse et la cuisson qui changent tout

Pour cette texture, on vise une pâte qui nappe la cuillère : farine généreuse, œufs qui lient, lait entier pour le fondant. On laisse reposer une dizaine de minutes ; la farine s’hydrate, la pâte s’assouplit. Ensuite, tout se joue sur le feu, maintenu doux et souvent couvert, pour cuire le cœur sans brûler le dessous.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs, sucre, sel, puis ajouter farine, lait et beurre fondu ; reposer 10 minutes. Technique : Éplucher les pommes, les couper en fines lamelles, les faire dorer au beurre et sucre roux. Cuisson : Verser la pâte sur les fruits pour 1 à 1,5 cm d’épaisseur ; cuire à feu doux, couvert, 10 à 12 minutes. Finition : Faire glisser sur une grande assiette, retourner la poêle, cuire encore 5 à 8 minutes, puis sucrer et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Réussite rime ici avec pâte épaisse, court repos et feu doux. La vapeur cuit l’intérieur façon flan, tandis que les pommes, collées au fond de la poêle, caramélisent légèrement. On obtient une crêpe rustique bien tenue et un cœur très moelleux. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un peu de lait par de la crème et laisser les pommes caraméliser plus longuement avant de verser la pâte ; servir la pachade tiède avec une cuillerée de crème fraîche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de monter le feu : dessous brûlé, fruits amers et centre qui reste cru.

Pachade auvergnate : service et variantes

Servie chaude ou tiède avec un peu de sucre, elle se réchauffe à feu doux et accepte aussi une version salée, sans sucre, aux lardons et cantal.