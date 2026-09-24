Ces verrines rouges façon dessert cachent une entrée du sud bluffante qui fait fondre tous vos invités à l’apéro

Ces verrines poivron, chorizo et chèvre arrivent à table comme un dessert miniature, rouge et coiffé de mousse blanche. En bouche, elles réservent une surprise du sud qui fait parler les invités.

Posées sur la table, ces petites verrines rouges intriguent immédiatement. Rosace blanche, éclat croustillant planté au sommet, couleur de coulis de fruits rouges : tout parle de dessert. On s’attend à une crème légère, à un entremets de fin de repas.

Puis la première cuillère révèle une crème chaude en parfums du sud, douce et légèrement fumée, loin du sucre attendu. Le croquant salé casse l’illusion et fait naître les sourires. On tient là une entrée qui joue les trompe‑l’œil, parfaite pour un apéritif qui change des traditionnels toasts.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 poivrons rouges (env. 350 à 400 g)

✅ 50 g de chorizo sec + 5 à 6 grandes tranches fines

✅ 100 ml de crème liquide entière (30 % MG)

✅ 1 bûche de chèvre frais (env. 200 g), sel, poivre, piment d’Espelette (facultatif)

L’idée bluffante : des verrines rouges qui ressemblent à un dessert, mais sentent bon le sud

Au cœur de ces verrines, des poivrons rouges compotés avec du chorizo forment une base écarlate, lisse comme un coulis. La crème adoucit le piquant et apporte le côté velouté. Au‑dessus, une mousse de chèvre fouettée, coiffée d’une chips fine de chorizo, imite une pâtisserie minute. Ce trio donne des verrines poivron chorizo chèvre fraîches, relevées et terriblement photogéniques.

Pas à pas : réussir ces verrines rouges trompe‑l’œil

Pour ne rien rater du trompe‑l’œil, on s’organise simplement : base poivron‑chorizo préparée à l’avance, chips de chorizo passées au four, chèvre fouetté au dernier moment puis dressage express en verrines.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Poêler en dés poivrons et chorizo 20 min, jusqu’à fondant. Technique : Mixer avec la crème, refroidir complètement, garder la base au frais. Cuisson : Griller les tranches de chorizo 8 à 10 min à 180 °C. Finition : Fouetter le chèvre, pocher en rosace sur la crème, ajouter les chips.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Cuire les poivrons très doucement avec le chorizo concentre les saveurs, puis la crème fige la base en velouté ferme, parfait pour le montage. ✨ Le twist gourmand : Un soupçon de zeste de citron et une goutte de miel sur les chips accentuent l’illusion de dessert sans alourdir la verrine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais dresser sur une crème tiède ; le chèvre s’effondre et le chorizo trop grillé devient amer.

Avec quoi servir ces verrines rouges du sud ?

Ces verrines se servent bien froides, en apéritif ou en entrée, avec des tranches de pain de campagne grillées ou quelques gressins. On peut préparer la crème rouge et les chips de chorizo la veille, puis pocher le chèvre juste avant l’arrivée des invités. Pour un piquant sur mesure, chorizo doux, fort ou pointe de piment d’Espelette font le travail.