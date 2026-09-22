Fini les crêpes : ces mini brioches torsadées caramel beurre salé prêtes en 45 min cachent un ingrédient bluffant
En moins de 45 minutes, ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé express promettent un goûter maison au moelleux de boulanger. Pâte au skyr, cuisson à 180 °C : le secret de ce cœur coulant tient à quelques gestes clés.
Parfum de beurre chaud, note sucrée-salée qui s’échappe du four, mie qui se déchire en filaments tendres : ces petites brioches torsadées ont tout de la gourmandise d’une boulangerie, directement sur la table du goûter.
Quand on n’a ni l’envie de faire des crêpes ni trois heures devant soi pour une vraie brioche, ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé express promettent un moelleux presque indécent. Reste à percer la mécanique de cette pâte minute au skyr.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour la pâte : 200 g farine, 150 g skyr, 1 œuf, 45 g sucre, 40 ml lait, 40 g beurre fondu, 11 g levure chimique, 1 pincée sel
- ✅ Pour la garniture : 180 g caramel beurre salé épais et froid
- ✅ Pour la dorure : 1 jaune d’œuf, 1 cuillère à soupe lait
- ✅ Options : dés pomme poêlée, pépites chocolat, éclats noisettes, fleur sel
Fini les crêpes : place aux mini brioches torsadées au caramel beurre salé express
On retrouve tout ce qu’on aime dans une brioche de boulanger : mie aérienne, parfum de beurre, rubans de cœur caramélisé. D’ailleurs, aucune levure boulangère ni pousse lente ; un simple sachet de levure chimique suffit à faire gonfler de jolies torsades dorées, bien garnies de caramel épais. Avec ces doses, on obtient huit mini brioches prêtes à dévorer pour le goûter.
La pâte magique au skyr : une brioche express sans temps de pousse
On mélange farine, sucre, levure chimique et sel, puis on ajoute skyr, œuf, lait et beurre fondu. On travaille brièvement pour une pâte souple, satinée, qui se détache des parois tout en restant légèrement collante. Surcharger en farine la rendrait lourde. Étendue en rectangle de 30 × 35 cm, elle se couvre de caramel bien froid avant d’être roulée serré puis coupée en huit tronçons à torsader.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger ingrédients secs, ajouter skyr, œuf, lait, beurre fondu, former une pâte souple.
- Technique : Étaler en rectangle 30 × 35 cm, tartiner de caramel froid, rouler serré.
- Cuisson : Couper huit tronçons, fendre presque en deux, torsader, déposer espacés sur plaque.
- Finition : Dorer au jaune et lait, cuire 16 à 20 minutes à 180 °C, laisser reposer 5 minutes avant de déguster.
Conserver et sublimer vos mini brioches torsadées au caramel beurre salé
Ces torsades se dégustent tièdes, avec caramel encore coulant et pâte parfumée ; un chocolat chaud ou une cuillerée de skyr font un bel accord. Refroidies, on les garde jusqu’au lendemain en boîte hermétique et on les réveille au micro-ondes ou cinq minutes au four doux.
En bref
- 🍰 Mini brioches torsadées au caramel beurre salé express, prêtes pour le goûter en moins de 45 minutes grâce à une pâte rapide au skyr.
- 👩🍳 Une pâte sans levure boulangère, roulée en boudin garni de caramel froid puis torsadée, donne ces petites brioches aériennes à la mie filante.
- ✨ Entre temps de cuisson maîtrisé, astuces anti-caramel qui fuit et variantes pommes, chocolat ou noisettes, cette recette cache plusieurs tours très gourmands.
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