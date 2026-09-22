Fini les crêpes : ces mini brioches torsadées caramel beurre salé prêtes en 45 min cachent un ingrédient bluffant

En moins de 45 minutes, ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé express promettent un goûter maison au moelleux de boulanger. Pâte au skyr, cuisson à 180 °C : le secret de ce cœur coulant tient à quelques gestes clés.

Parfum de beurre chaud, note sucrée-salée qui s’échappe du four, mie qui se déchire en filaments tendres : ces petites brioches torsadées ont tout de la gourmandise d’une boulangerie, directement sur la table du goûter.

Quand on n’a ni l’envie de faire des crêpes ni trois heures devant soi pour une vraie brioche, ces mini brioches torsadées au caramel beurre salé express promettent un moelleux presque indécent. Reste à percer la mécanique de cette pâte minute au skyr.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte : 200 g farine, 150 g skyr, 1 œuf, 45 g sucre, 40 ml lait, 40 g beurre fondu, 11 g levure chimique, 1 pincée sel

✅ Pour la garniture : 180 g caramel beurre salé épais et froid

✅ Pour la dorure : 1 jaune d’œuf, 1 cuillère à soupe lait

✅ Options : dés pomme poêlée, pépites chocolat, éclats noisettes, fleur sel

Fini les crêpes : place aux mini brioches torsadées au caramel beurre salé express

On retrouve tout ce qu’on aime dans une brioche de boulanger : mie aérienne, parfum de beurre, rubans de cœur caramélisé. D’ailleurs, aucune levure boulangère ni pousse lente ; un simple sachet de levure chimique suffit à faire gonfler de jolies torsades dorées, bien garnies de caramel épais. Avec ces doses, on obtient huit mini brioches prêtes à dévorer pour le goûter.

La pâte magique au skyr : une brioche express sans temps de pousse

On mélange farine, sucre, levure chimique et sel, puis on ajoute skyr, œuf, lait et beurre fondu. On travaille brièvement pour une pâte souple, satinée, qui se détache des parois tout en restant légèrement collante. Surcharger en farine la rendrait lourde. Étendue en rectangle de 30 × 35 cm, elle se couvre de caramel bien froid avant d’être roulée serré puis coupée en huit tronçons à torsader.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger ingrédients secs, ajouter skyr, œuf, lait, beurre fondu, former une pâte souple. Technique : Étaler en rectangle 30 × 35 cm, tartiner de caramel froid, rouler serré. Cuisson : Couper huit tronçons, fendre presque en deux, torsader, déposer espacés sur plaque. Finition : Dorer au jaune et lait, cuire 16 à 20 minutes à 180 °C, laisser reposer 5 minutes avant de déguster.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total < 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le skyr, riche en protéines, retient l’humidité et assure une mie très tendre même sans fermentation. La levure chimique gonfle au four, tandis qu’une cuisson à 180 °C dore la croûte sans assécher le cœur ni brûler le caramel. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers du caramel par des dés de pomme poêlée et quelques noisettes concassées, puis ajouter une pointe de fleur de sel juste à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter trop de farine parce que la pâte colle un peu est la fausse bonne idée : elle perd son moelleux et donne des mini brioches sèches.

Conserver et sublimer vos mini brioches torsadées au caramel beurre salé

Ces torsades se dégustent tièdes, avec caramel encore coulant et pâte parfumée ; un chocolat chaud ou une cuillerée de skyr font un bel accord. Refroidies, on les garde jusqu’au lendemain en boîte hermétique et on les réveille au micro-ondes ou cinq minutes au four doux.