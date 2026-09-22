Apéro : cette recette italienne ultra croustillante avec 2 courgettes fait disparaître le bol de chips

Envie d’un apéro qui crépite autrement que le bol de chips ? Ces bouchées de courgettes croustillantes à l’italienne misent sur une pâte légère ultra sonore.

À l’apéro, on entend encore les verres tinter quand un parfum de fromage grillé et de courgette chaude envahit la pièce. Sur le plat, de petits nids dorés arrivent, si croustillants que le bol de chips devient soudain invisible.

Ces bouchées de courgettes à l’italienne, enrubannées de pâte au fromage ultra légère, transforment deux simples légumes en star de l’apéro. Une fois qu’on y a goûté, on a vraiment l’impression que les chips n’existent plus.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes fermes (400–500 g)

✅ 100 g de farine type 00 + 50 g de semoule fine

✅ 50 g de fromage râpé (parmesan, pecorino ou emmental)

✅ 120 ml d’eau gazeuse très froide, 750 ml d’huile, sel, poivre

Pourquoi ces bouchées de courgettes vont faire oublier les chips à l’apéro

Ces bouchées de courgettes croustillantes pour l’apéro jouent la carte du contraste : dehors, une croûte dorée au fromage toasté ; dedans, des rubans juteux et doux. Courgettes fermes, farine type 00, semoule, fromage râpé et eau gazeuse très froide suffisent à créer cette pâte aérienne.

La pâte au fromage ultra légère : le secret de la friture croustillante

Dans un saladier, on rassemble farine, semoule, fromage râpé, sel et poivre, puis on verse l’eau gazeuse glacée en fouettant. La pâte doit rester nappante, assez épaisse pour accrocher aux lanières, assez légère pour laisser la réaction de Maillard créer un croustillant sec, non gras.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler les courgettes en rubans très fins, bien les sécher soigneusement. Technique : Mélanger les poudres, ajouter l’eau gazeuse, enrober rapidement chaque petit nid. Cuisson : Chauffer une huile bien chaude (170–180 °C), frire 2–3 minutes par fournée. Finition : Égoutter sur papier, saler aussitôt, parsemer d’herbes et servir brûlant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20–25 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue sur la température et la finesse de la pâte. L’eau gazeuse glacée crée des bulles qui gonflent dès qu’elles touchent l’huile chaude, formant une enveloppe pleine d’alvéoles sèches. Le duo farine 00 + semoule structure cette coque, tandis que le fromage fond puis grille. ✨ Le twist gourmand : On ajoute un peu de parmesan, quelques zestes de citron et une pointe de piment, puis on sert avec sauce yaourt au citron et tapenade courgettes-olives. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais tremper des rubans encore mouillés dans la pâte : elle se liquéfie, n’adhère plus et boit l’huile. Éviter aussi l’huile tiède ou la casserole surchargée, qui ramollissent aussitôt les bouchées.

Servir & sublimer : sauces, herbes et idées d’accompagnements

Ces petits nids supportent mal l’attente ; on les dépose donc aussitôt, sans les empiler, sur un plat ou une grille. Ils restent croustillants quelques minutes dans un four doux à 120 °C. À table, on les trempe dans une sauce yaourt citronnée, une crème de ricotta au citron ou un coulis de tomate pimenté.