Apéro : cette recette italienne ultra croustillante avec 2 courgettes fait disparaître le bol de chips
Envie d’un apéro qui crépite autrement que le bol de chips ? Ces bouchées de courgettes croustillantes à l’italienne misent sur une pâte légère ultra sonore.
À l’apéro, on entend encore les verres tinter quand un parfum de fromage grillé et de courgette chaude envahit la pièce. Sur le plat, de petits nids dorés arrivent, si croustillants que le bol de chips devient soudain invisible.
Ces bouchées de courgettes à l’italienne, enrubannées de pâte au fromage ultra légère, transforment deux simples légumes en star de l’apéro. Une fois qu’on y a goûté, on a vraiment l’impression que les chips n’existent plus.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes moyennes fermes (400–500 g)
- ✅ 100 g de farine type 00 + 50 g de semoule fine
- ✅ 50 g de fromage râpé (parmesan, pecorino ou emmental)
- ✅ 120 ml d’eau gazeuse très froide, 750 ml d’huile, sel, poivre
Pourquoi ces bouchées de courgettes vont faire oublier les chips à l’apéro
Ces bouchées de courgettes croustillantes pour l’apéro jouent la carte du contraste : dehors, une croûte dorée au fromage toasté ; dedans, des rubans juteux et doux. Courgettes fermes, farine type 00, semoule, fromage râpé et eau gazeuse très froide suffisent à créer cette pâte aérienne.
La pâte au fromage ultra légère : le secret de la friture croustillante
Dans un saladier, on rassemble farine, semoule, fromage râpé, sel et poivre, puis on verse l’eau gazeuse glacée en fouettant. La pâte doit rester nappante, assez épaisse pour accrocher aux lanières, assez légère pour laisser la réaction de Maillard créer un croustillant sec, non gras.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tailler les courgettes en rubans très fins, bien les sécher soigneusement.
- Technique : Mélanger les poudres, ajouter l’eau gazeuse, enrober rapidement chaque petit nid.
- Cuisson : Chauffer une huile bien chaude (170–180 °C), frire 2–3 minutes par fournée.
- Finition : Égoutter sur papier, saler aussitôt, parsemer d’herbes et servir brûlant.
Servir & sublimer : sauces, herbes et idées d’accompagnements
Ces petits nids supportent mal l’attente ; on les dépose donc aussitôt, sans les empiler, sur un plat ou une grille. Ils restent croustillants quelques minutes dans un four doux à 120 °C. À table, on les trempe dans une sauce yaourt citronnée, une crème de ricotta au citron ou un coulis de tomate pimenté.
Sources
En bref
- 🥒 Courgettes, farine 00, semoule, fromage râpé et eau gazeuse très froide s’invitent à l’apéro pour des bouchées de courgettes croustillantes façon italienne.
- 🔥 Une pâte à beignet au fromage, préparée en quelques minutes, enrobe des rubans de courgette avant une friture express au cœur fondant.
- 🍋 Entre herbes fraîches, sauces citronnées et petits secrets de cuisson, ces ciuffetti de courgettes promettent un apéro croustillant qui change des chips.
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