Lait concentré : cette recette maison à 3 ingrédients, prête en 20 min, a fait disparaître les boîtes chez moi
Plus de boîte au fond du placard ? En vingt minutes, dans une simple casserole, ce lait concentré sucré maison promet une texture gourmande et des utilisations à la chaîne.
Plus personne ne rachète de lait concentré industriel chez moi : je le prépare en 20 minutes dans une casserole et c’est encore meilleur
Dans la casserole, le lait frissonne à peine, une fine vapeur sucrée monte et l’on voit déjà la surface épaissir. En quelques minutes, la cuillère remonte nappée d’un ruban ivoire, plus dense qu’un simple lait chaud, promesse de desserts très gourmands.
Ce lait concentré sucré maison repose sur trois ingrédients, une casserole large et une vingtaine de minutes d’attention. En retour, on obtient une texture épaisse, brillante, sans additifs, qui remplace sans effort les tubes industriels dans les cafés gourmands, les gâteaux et les glaces maison.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 ml de lait entier
- ✅ 230 g de sucre en poudre
- ✅ 30 g de beurre doux
- ✅ Facultatif : vanille ou fleur de sel
Pourquoi je ne rachète plus de lait concentré industriel
Dans les boîtes prêtes à l’emploi, la liste dépasse vite le trio lait–sucre–matière grasse, avec arômes et agents de texture peu lisibles. En version maison, on contrôle tout : goût plus franc, texture plus onctueuse, et souvent un coût inférieur au tube du supermarché.
La recette express du lait concentré sucré maison (prête en 20 minutes)
Pour accélérer la cuisson, on mise sur un petit volume de lait et une casserole large à fond épais. La surface d’évaporation augmente, la réduction est plus rapide, à condition de rester sur un simple frémissement.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Verser le lait et le beurre en morceaux dans une grande casserole, chauffer doucement en remuant jusqu’à fonte complète.
- Technique : Ajouter le sucre en pluie, mélanger jusqu’à dissolution, en raclant bien le fond pour éviter que ça attache.
- Cuisson : Monter légèrement le feu, maintenir un frémissement régulier une vingtaine de minutes, en remuant souvent et en écumant la mousse blanche.
- Finition : Arrêter quand le mélange nappe la cuillère tout en restant fluide, puis verser aussitôt dans un pot propre et sec.
4 façons malignes d’utiliser votre lait concentré maison
Une fois froid, le pot se garde trois à quatre jours au réfrigérateur. On l’utilise pour sucrer un café, booster une pâte à cookies ou préparer une glace 2 ingrédients avec de la crème entière.
Sources
En bref
- 🕒 Lait concentré sucré maison prêt en 20 minutes, à partir de lait entier, sucre et beurre, dans une casserole large à fond épais.
- 🍯 La méthode détaille la cuisson au frémissement, les bons gestes pour éviter que ça accroche et le moment précis où arrêter le feu.
- 🍨 Des idées d’utilisation transforment ce lait concentré en base pour glaces, cafés gourmands et desserts fondants, avec un petit twist très addictif.
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