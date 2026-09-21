Ce cake aux spéculoos moelleux a remplacé le gâteau au yaourt pour le café: il parfume la maison comme une boulangerie

Entre le parfum de cassonade et la mie fondante, ce cake au spéculoos a détrôné le gâteau au yaourt pour le café. Une cuisson douce et quelques gestes précis suffisent à transformer la cuisine en boulangerie.

Quand la cafetière commence à ronronner, il y a ce parfum de beurre fondu, de cannelle et de cassonade qui s’invite avant même qu’on sonne à la porte. Dans le four, un cake aux spéculoos moelleux lève doucement ; la croûte se dore, l’intérieur reste souple, et la cuisine prend des airs de fournil de quartier.

Ce cake aux spéculoos pour le café est devenu le réflexe des fins d’après-midi : on le prépare chaque fois qu’il y a du monde, à la place du gâteau au yaourt. Préparé en quelques minutes, il embaume toute la maison et promet une mie fondante à trancher encore tiède… à condition de suivre la bonne méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de spéculoos + 150 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 120 g de beurre doux + 120 g de cassonade

✅ 3 œufs, 10 cl de lait entier ou demi-écrémé, 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel, 20 g de spéculoos pour le dessus (facultatif)

Le cake aux spéculoos façon boulangerie qui remplace le gâteau au yaourt pour le café

Ce cake aux spéculoos moelleux, presque façon boulangerie, a tout ce qu’on attend d’un gâteau “café-invités” : une mie dense mais souple, un parfum de biscuit caramélisé qui se sent jusque dans l’entrée et une croûte finement dorée. Les spéculoos réduits en poudre remplacent une partie de la farine et parfument la pâte, tandis que les éclats de spéculoos gardés en morceaux apportent un léger croquant.

La méthode inratable pour un cake aux spéculoos ultra-moelleux

Pour obtenir une mie vraiment moelleuse, tout se joue avant d’enfourner. On fouette œufs, cassonade et vanille jusqu’à un mélange lisse, avec œufs et lait à température ambiante. On ajoute le beurre fondu tiède, puis on incorpore farine, levure chimique, sel et spéculoos réduits en poudre sans trop insister.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir œufs et lait, préchauffer le four à 170 °C chaleur statique et préparer le moule beurré-fariné ou chemisé de papier cuisson. Technique : Fouetter œufs, cassonade et vanille, ajouter beurre fondu tiède puis lait, incorporer farine, levure, sel et poudre de spéculoos. Cuisson : Incorporer les éclats de spéculoos, verser dans le moule, lisser et cuire 40 à 45 minutes à 170 °C, en surveillant dès 35 minutes. Finition : Laisser reposer 10 minutes, démouler sur grille puis servir encore tiède ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 50 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce à 170 °C et la pâte peu travaillée gardent la mie gonflée, humide et parfumée. ✨ Le twist gourmand : Napper le cake froid de pâte à tartiner au spéculoos et parsemer de quelques noisettes torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop chaud ou trop longtemps ; le cake sèche et le parfum de spéculoos se perd.

Variantes et conservation : le cake aux spéculoos qu’on refait encore et encore

Conservé sous une cloche ou dans une boîte hermétique, ce cake moelleux aux spéculoos reste tendre jours durant. On peut ajouter poudre d’amandes, pomme râpée ou quelques pépites de chocolat.