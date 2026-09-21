Fini la planche de fromages : cette tarte camembert, figues et miel fait dîner de resto si vous évitez ce geste

En 45 minutes, cette tarte figues camembert noix miel transforme un simple dîner à la maison en assiette de restaurant. Entre fond croustillant et cœur fondant, un détail fait toute la différence.

Fini la planche de fromages : la tarte figues, camembert, noix et miel qui fait dîner de restaurant

Une odeur de camembert chaud, un voile de miel qui caramélise, le parfum du thym qui se faufile dans la cuisine. La pâte dore, les figues se fripent à peine. On n’est plus devant une simple assiette de fromages, mais quelque chose de plus gourmand.

Pourtant, côté organisation, rien de plus compliqué qu’une planche posée sur la table : une pâte brisée, un camembert, quelques figues et des noix suffisent. En trente minutes, on passe du grignotage du soir à un vrai plat qui a les codes d’une bonne table. Prêt à changer de rituel ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre (moule 24–26 cm)

✅ 6 figues fraîches + 1 camembert de 250 g, croûte comprise

✅ 15 cl de crème fraîche épaisse + 1 œuf, sel, poivre

✅ 80 g de cerneaux de noix, 2 c. à s. de miel, thym frais

Les bons ingrédients pour une tarte figues–camembert digne d’une bonne table

On choisit des figues mûres mais fermes, à la peau lisse, qui garderont leur tenue au four. Le camembert, plutôt affiné mais encore légèrement ferme au cœur, reste avec sa croûte pour apporter du caractère. Noix croquantes, miel liquide et thym frais complètent ce jeu sucré‑salé sans l’alourdir, bien plus élégant qu’une planche improvisée.

La recette express, étape par étape

Pour obtenir une pâte croustillante et un cœur fondant, on mise sur un four bien chaud, une plaque préchauffée et quelques gestes simples. Tout se joue en quatre temps que l’on peut enchaîner sans stress.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, plaque dedans ; foncer le moule, piquer la pâte, étaler une fine couche de moutarde ou noisette. Technique : Fouetter crème et œuf avec sel, poivre, verser sur la pâte ; couper figues et camembert, disposer d’abord le fromage, puis les figues chair vers le haut. Cuisson : Parsemer de noix concassées et de thym ; poser le moule sur la plaque brûlante et cuire 30 à 35 minutes, jusqu’aux bords bien dorés. Finition : À la sortie du four, arroser de miel, laisser reposer 5 à 10 minutes, puis découper et servir chaud ou tiède avec une salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson sur plaque chaude saisit la pâte : le beurre fond vite, l’amidon se fige et forme une barrière. L’appareil crème‑œuf et les figues placées chair vers le haut limitent l’eau et le gras. ✨ Le twist gourmand : Ajouter sur le fond une cuillerée de poudre de noisette et parfumer le miel au thym. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner dans un four froid ou tiède, avec une plaque non préchauffée, donne une pâte molle ; figues trop mûres, gros pavés de camembert et découpe immédiate alourdissent aussi la tarte.

Service et restes : effet « bonne table » à la maison

Servir la tarte figues camembert noix miel en parts nettes, avec roquette assaisonnée ; réchauffer les restes au four.