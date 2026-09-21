Ce jardin de citronniers sur une colline de la Côte d’Azur est l’un des plus beaux de France : l’idée à copier cet été

Sur la colline de l’Annonciade, au-dessus de Menton, La Citronneraie déroule ses terrasses de citronniers face à la Méditerranée. Comment ce jardin remarquable inspire-t-il ceux qui rêvent d’agrumes chez eux ?

On grimpe un vieux chemin pavé, et soudain le parfum du zeste frais couvre le bruit de la ville. Devant soi, des terrasses de citronniers accrochent la lumière au‑dessus de la Méditerranée. Dès les premiers pas, on sent que ce jardin n’est pas comme les autres.

Ce jardin, c’est La Citronneraie, perchée sur la colline de l’Annonciade, juste au‑dessus de Menton. Classé « Jardin remarquable« , il a été résumé par Le Parisien comme « un lieu d’évasion qui domine Menton ». Reste à comprendre ce qui le rend si unique… et comment s’en inspirer chez soi.

La Citronneraie Menton : un balcon de citronniers sur la mer

Accrochée vers 120 m d’altitude sur environ 25 000 m² en terrasses, La Citronneraie domine la baie de Menton. Les murets de pierres sèches retiennent la terre, le relief draine l’eau, la mer renvoie la lumière ; de restanque en restanque, on traverse loggias, escaliers et pergolas baignés par le parfum des fleurs d’oranger.

Des oliviers du XVIe siècle à un paradis d’agrumes

Au XVIe siècle, le site était une simple oliveraie : plus de 200 oliviers alignés sur la colline, irrigués par un réseau d’eau savamment organisé. Dans les années 1950, un nouveau propriétaire a transformé l’ensemble en jardin d’agrément tout en gardant murets, escalier muletier et canalisations.

Aujourd’hui, ce décor abrite des centaines de citronniers, dont le précieux Citron de Menton, mais aussi orangers, mandariniers, kumquats, pomelos, cédratiers, bigaradiers et une vingtaine d’hybrides comme la « main de Bouddha » ou le combava. Leurs fruits, d’une qualité remarquable, séduisent de grands chefs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Facilité d’application Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? S’inspirer de La Citronneraie revient à copier les bonnes bases : soleil, abri, sol bien drainé et murs qui restituent la chaleur. Ces principes se reproduisent facilement en pot ou dans un petit jardin, même loin de Menton. 💡 Le petit plus : placer le premier citronnier bien au chaud, contre un mur exposé au sud, avant de multiplier les variétés autour de lui. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : installer un agrume en sol lourd et détrempé, en plein courant d’air, sans protection hivernale adaptée à votre région.

S’inspirer de La Citronneraie pour son propre jardin d’agrumes

Nous avons tous déjà rêvé d’un citronnier croulant sous les fruits sur la terrasse. La Citronneraie rappelle surtout une chose : les agrumes adorent le soleil, la chaleur douce, un sol bien drainé et un emplacement abrité, contre un mur clair si possible.

Dans un climat plus frais, on adapte ces principes plutôt qu’on ne les copie. Quelques idées toutes simples, inspirées de ce jardin mentonnais, fonctionnent très bien même loin de la Méditerranée :

cultiver citronnier et kumquat en grands pots, rentrés ou protégés l’hiver ;

surélever les plantations sur buttes ou bacs pour éviter l’eau stagnante ;

associer agrumes, aromatiques et quelques plantes exotiques en pot pour retrouver, à son échelle, l’atmosphère luxuriante de La Citronneraie.