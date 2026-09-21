American Curl : ce chat aux oreilles recourbées cache un atout que les futurs adoptants ignorent

Avec ses oreilles recourbées et son allure élégante, l’American Curl intrigue autant qu’il séduit les foyers français. Entre histoire californienne et vie de salon, ce chat cache un tempérament qui réserve quelques surprises.

On le croise souvent sur les réseaux, avec son air étonné et ses oreilles en virgule. Le American Curl attire immédiatement le regard : on dirait un chat de dessin animé, mais bien réel, qui s’installe avec élégance sur le canapé. Derrière ce look très graphique se cache pourtant un compagnon doux et étonnamment simple à vivre.

Son histoire a commencé en Californie en 1981, lorsqu’une chatte noire aux oreilles recourbées, baptisée Shulamith, a été recueillie à Lakewood par un couple. Certains de ses chatons ont montré la même particularité, et la race a rapidement été fixée puis reconnue par la TICA, la CFA et la FIFé, avant d’être inscrite au LOOF. Reste à savoir s’il peut rejoindre sereinement un foyer français.

Un look unique : oreilles recourbées et silhouette élégante

De taille moyenne, autour de 20 à 25 cm pour 3 à 5 kg, l’American Curl affiche une silhouette longiligne et musclée, très élégante. Sa tête triangulaire aux contours doux porte de grands yeux en forme de noix, dont la couleur varie selon la robe.

Ses célèbres oreilles recourbées sont larges à la base, puis se ploient vers l’arrière comme un petit croissant de lune. La courbure apparaît progressivement au fil des premières semaines et devient définitive vers quatre mois. Les éleveurs distinguent plusieurs degrés de “curl”, du léger mouvement à la courbe marquée, mais jamais au point de toucher le crâne, ce qui serait exclu en exposition.

Un caractère câlin, sociable… et très joueur

Toujours partant pour participer à la vie de la maison, ce chat suit volontiers son humain de pièce en pièce sans être pot‑de‑colle. Affectueux et sociable, il aime les câlins autant que les séances d’observation depuis une étagère. Nous avons tous déjà rêvé d’un compagnon présent mais discret ; le Curl correspond bien à ce portrait, à condition de ne pas le laisser seul trop longtemps.

Curieux et vif, il adore explorer, grimper, courir après une balle ou un plumeau. Un simple arbre à chat ne lui suffit pas toujours : parcours muraux, cachettes, jeux interactifs et casse‑tête alimentaires l’aident à se dépenser. Bien socialisé, il cohabite en général très bien avec des enfants respectueux, d’autres chats et des chiens calmes, chacun disposant de son coin tranquille.

Entretien, santé et adoption : pourquoi il est si facile à vivre

Bonne nouvelle pour les intérieurs urbains : son poil fin, court ou mi‑long, a vite acquis la réputation de perdre relativement peu et se soigne facilement. Un brossage hebdomadaire pour la variété à poil court, deux à trois par semaine pour le poil mi‑long suffisent souvent. Les oreilles demandent une surveillance douce, avec nettoyage adapté en cas de cérumen, tout comme les dents, à brosser régulièrement.

Côté gamelle, ce carnivore strict profite d’une alimentation riche en protéines animales, croquettes ou pâtée de bonne qualité, pauvres en céréales, avec de l’eau fraîche toujours disponible. Globalement robuste, il vit souvent entre douze et seize ans. Race encore rare en France, il reste onéreux : prévoyez environ 900 à 1 500 € pour un chaton de compagnie LOOF, davantage pour l’exposition. Bien choisi et bien stimulé, ce chat original s’avère alors remarquablement facile à vivre.