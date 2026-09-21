En septembre, les hérissons n’attendent qu’une chose : ce geste gratuit dans votre jardin qui peut les sauver

En septembre, alors que le jardin se remet au carré, le hérisson d’Europe cherche en urgence un refuge sec pour l’hiver. Un geste gratuit, presque invisible, peut faire toute la différence.

Dès les premières nuits fraîches, on sort la brouette, on taille, on ramasse tout pour que le jardin soit impeccable. Au même moment, un museau piqueté de piquants cherche un abri pour l’hiver.

Pour le hérisson d’Europe, septembre lance le compte à rebours : il doit grossir vite et trouver un nid sec sous un tas de feuilles ou de branches. Espèce protégée, il n’attend presque rien de vous… sauf un geste gratuit décisif.

Septembre, mois des nids de hérissons

Dès ce mois‑là, le hérisson rassemble feuilles, herbes sèches et petits branchages pour bâtir son nid d’hivernage, souvent dans un tas de bois mort ou au pied d’une haie. Ce chantier discret peut durer plusieurs semaines.

Pour tenir tout l’hiver, il doit atteindre autour de 500 g en septembre puis continuer à grossir, même si des associations rappellent que ces chiffres varient selon les régions. Chaque nuit, il parcourt 2 à 3 km pour chasser limaces et insectes.

Le geste qui ne coûte rien : ouvrir et laisser en paix

Nous avons tous déjà posé un grillage bien serré ou bouché le moindre trou, en pensant sécuriser le jardin. Pour un hérisson, ce mur devient un cul‑de‑sac : une simple ouverture de 13 x 13 cm au ras du sol suffit à lui rendre passage.

Juste derrière, on offre un coin de bazar assumé : quelques bûches croisées, des branches de tailles variées, recouvertes d’une épaisse couche de feuilles mortes. Installé à l’ombre et à l’abri du vent, sans bois traité ni tontes fraîches, ce petit tas sec deviendra son nid hivernal, à ne plus déranger après les premiers froids.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En septembre, ce passage de 13 x 13 cm et ce coin de bois mort recréent un habitat continu pour les hérissons, accessible, sec et discret, exactement ce qu’il leur manque dans les jardins trop bien rangés. 💡 Le petit plus : Percez le même trou chez vous et proposez à vos voisins de faire pareil : en quelques maisons, vous créez un vrai corridor pour la faune du quartier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Brûler ou broyer un tas de feuilles en automne sans l’avoir vérifié, ou fermer totalement la clôture, peut condamner des hérissons déjà installés.

Sécuriser le jardin et profiter de son aide

Autour de ce refuge, quelques réflexes coûtent zéro euro : vérifier les tas à la fourche, dents tournées vers le haut, avant de les déplacer ou de les brûler ; tondre et débroussailler uniquement de jour ; retirer les filets posés au sol. Une simple planche inclinée dans la piscine ou le bassin évite aussi la noyade.

En échange, ce discret voisin peut avaler jusqu’à une centaine de limaces par nuit, limitant fortement les anti‑limaces chimiques. Intégralement protégé par l’arrêté du 23 avril 2007, il suffit qu’en septembre on accepte un coin en désordre et un passage sous la clôture pour transformer le jardin sage en véritable refuge vivant.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cet automne, ce simple tas de bois oublié au fond du jardin peut sauver des hérissons et transformer votre extérieur»