Transit lent, ventre gonflé : ce fruit fondant que les Français boudent pourrait tout changer en 2 semaines

Souvent boudée, la poire cache un trio gagnant eau-fibres-sorbitol pour les intestins paresseux. Comment ce fruit du poirier peut-il, au quotidien, apaiser un transit capricieux ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Pyrus communis 🌸 Nom courant Poirier (fruit : poire) 📏 Dimensions 4 à 10 m de haut x 3 à 6 m de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, emplacement abrité ❄️ Rusticité Environ -20 °C 🍂 Feuillage Caduc

Transit ralenti, ventre ballonné, sensation de lourdeur après les repas : beaucoup de foyers ont ce même souci qui gâche les journées. On pense aussitôt aux tisanes miracles ou aux laxatifs, alors qu’une réponse beaucoup plus douce se cache souvent… dans le compotier de la cuisine.

Ancienne compagne des vergers, la poire reste pourtant boudée face à la pomme ou aux fruits exotiques. Pourtant, ce fruit fondant du poirier (Pyrus communis) cumule eau, fibres et douceur naturelle, un trio précieux pour un intestin paresseux. Comment l’utiliser au quotidien pour remettre son corps sur de bons rails, sans brutaliser la digestion ?

Un fruit gorgé d’eau qui aide l’intestin à se remettre en mouvement

Une poire crue, bien mûre, c’est surtout de l’eau : environ 84 % selon les spécialistes. Elle compte ainsi dans les 1,5 à 2 litres de boissons et d’aliments recommandés chaque jour. Des selles mieux hydratées glissent plus facilement, l’effort aux toilettes diminue et le ventre se relâche.

« Avec 84 % d’eau, la poire participe à l’hydratation quotidienne tout en étant peu énergétique, souligne Marine Valencien. » Dans Le Parisien, la diététicienne rappelle aussi que l’association eau + fibres rend ce fruit très rassasiant. Résultat : on grignote moins, on reste bien hydraté, et le tube digestif profite d’un environnement plus souple pour travailler.

Fibres, microbiote, sorbitol : pourquoi la poire fait bouger le transit

Une poire moyenne apporte jusqu’à 6 g de fibres, surtout si on la croque avec sa peau. Ces fibres, en partie solubles (les fameuses pectines), gonflent avec l’eau et forment une sorte de gel qui assouplit les selles. Les fibres insolubles, elles, donnent du volume et stimulent mécaniquement le transit.

Nous avons tous déjà épluché nos poires « pour faire joli »… au détriment de leur pouvoir digestif. Or, comme le rappelle Marine Valencien dans Le Parisien, « Les fibres nourrissent également le microbiote intestinal : la pectine est fermentée par les bactéries du côlon, favorisant la production d’acides gras à chaîne courte bénéfiques pour la santé intestinale ». La peau concentre aussi polyphénols antioxydants et sorbitol, ce sucre naturel au léger effet laxatif.

Une poire par jour : mode d’emploi pour un transit apaisé

Pour ressentir un vrai mieux-être, les spécialistes conseillent une poire par jour, pendant quelques jours d’affilée. Les nutritionnistes constatent qu’une consommation quotidienne permet souvent de retrouver un transit plus régulier au bout d’une à deux semaines. À condition de boire en parallèle 1,5 à 2 litres d’eau par jour et de bouger un peu (une marche de 30 minutes suffit), les fibres peuvent gonfler correctement et les intestins retrouvent leur rythme.

Pour éviter les ballonnements, mieux vaut augmenter la quantité progressivement et écouter ses sensations, surtout en cas de syndrome de l’intestin irritable. Ensuite, place au plaisir : la poire se glisse facilement dans des petits rituels gourmands, matin et après-midi. Et si malgré tout la constipation dure plus de deux semaines, avec douleurs ou sang dans les selles, un avis médical s’impose.

Bol fraîcheur : morceaux de poire, yaourt nature et granola ou flocons d’avoine.

Tartine complète : tranches de poire sur pain complet avec fromage frais.

Dessert léger : poire rôtie au four avec cannelle, sans sucre ajouté.